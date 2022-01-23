Понтифік вважає, що напруга довкола української держави може мати "серйозні наслідки".

Папа Римський Франциск закликав до міжнародного дня молитви про мир у неділю, щоб уникнути подальшої ескалації ситуації довкола України.

Про заклик Папи Римського повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на агентство "Рейтер".

Понтифік зробив заклик під час щотижневого звернення до паломників і вірян на площі Святого Петра в Римі. Франциск зазначив, що напруга довкола України загрожує обернутися "серйозними наслідками".

Читайте такожПапа Римський закликав не допустити поширення "метастаз конфлікту" в УкраїніНагадаємо, з осені минулого року у ЗМІ почала з’являтися інформація, що Росія стягнула багато військових та техніки до кордону з Україною.

Україна, США й інші країни Заходу припустили, що Москва готує військове вторгнення. Кремль ці заяви відкинув і зажадав від США і НАТО "гарантій безпеки", зокрема, не розширювати Альянс на схід.

У НАТО стверджували, що продовжать політику "відкритих дверей".

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