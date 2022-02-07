Також він готувався до вступу на медичний факультет.

Папа римський Франциск розповів, що в дитинстві мріяв стати м'ясником.

Він дав інтерв'ю ведучому ток-шоу на телеканалі Rai.

За словами Папи Римського, в дитинстві він бачив, що у місцевого м'ясника на поясі був фартух з кишенею, в яку той складав гроші.

"Перше, що я хотів зробити, це стати м'ясником. Коли я ходив по магазинах з бабусею, я побачив у м'ясника фартух, в який він поклав багато грошей", - сказав він.

Читайте такожНе Кейт Міддлтон: Єлизавета II назвала ім'я наступної королеви БританіїТакож Франциск зазначив, що цікавився хімією і готувався до вступу на медичний факультет, "а потім прийшло покликання".

Варто зазначити, що він вперше дав інтерв'ю з моменту свого обрання понтифіком у березні 2013 року.

Раніше Папа Римський Франциск закликав до Міжнародного Дня молитви про мир, щоб уникнути ескалації ситуації навколо України.

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