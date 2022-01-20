За останні 70 років лише у Франції 216 тисяч людей стали жертвами сексуального насильства з боку католицьких священників.

Папа Римський Бенедикт XVI, який очолював Католицьку церкву з 2005 по 2013 роки, фігурує у доповіді про насильство над дітьми.

Про це повідомляє DW.

Як зазначається у доповіді, Бенедикт XVI знав про священників-педофілів, коли був архієпископом Мюнхена з 1977 до 1981 року.

"Ми вважаємо, що його можна звинуватити у неправомірних діях у чотирьох випадках. Два з цих випадків стосуються зловживань, скоєних під час його перебування на посаді та санкціонованих державою. В обох випадках винні залишалися працювати пасторам", - сказав адвокат Мартін Пуш.

Читайте такожВ Австралії суд виправдав екс-радника Папи Римського, засудженого за педофіліюВодночас голова комісії з розслідування зловживань з боку членів церкви відзвітував, що за останні 70 років лише у Франції 216 тисяч людей стали жертвами сексуального насильства з боку католицьких священників.

Як повідомляв УНІАН, Папа Римський Франциск відреагував на скандал навколо священників, які десятиліттями ґвалтували дітей. Він заявив, що відчуває сором та біль після публікації звіту.

5 жовтня стало відомо про те, що у Франції виявили католицьких священників-педофілів.

Про це голова незалежної комісії з розслідування випадків сексуального насильства в церкві Жан-Марк Сові розповів французькому виданню Le Monde.

Розслідування, яке велося з 2018 року, встановило, що зі 115 тис. колишніх та нинішніх католицьких священників Франції від 2900 до 3200 осіб були причетні до сексуального насильства різного роду (домагань, розбещення малолітніх, зберігання дитячої порнографії та покривання сексуальних злочинів.

При цьому правоохоронцям передали дані про 22 випадки насильства з боку священників, які ще живі, а отже ще можна провести відповідні кримінальні розгляди.