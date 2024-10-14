В Москві кажуть, конструктивно розвивають діалог з Ватиканом.

Папа Римський направив до Москви свого спеціального "мирного" посланця. Про це повідомляє Vatican News.

"Італійський кардинал Маттео Дзуппі розпочинає візит до Москви в рамках дорученої йому Папою Франциском місії з пошуку шляху до миру в Україні та сприяння возз’єднанню українських дітей із родинами та обміну військовополоненими", – йдеться у повідомленні.

Російське Міністерство закордонних справ повідомило, що очільник відомства Сергій Лавров вже провів зустріч з папським посланцем.

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"Під час бесіди сторони докладно обговорили взаємодію в гуманітарній сфері в контексті конфлікту навколо України та торкнулися низки актуальних питань двостороннього та міжнародного порядку денного. Відзначено конструктивний розвиток російсько-ватиканського діалогу", – йдеться у заяві МЗС Росії.

Війна в Україні: позиція Ватикану

Як писав УНІАН, торік Дзуппі вже їздив до Москви, після чого хвалив Лаврова за те, що той погодився його вислухати.

Тоді ж він стверджував, що ніякого мирного плану не існує, і що його задача - розібратися з гуманітарними питаннями щодо військовополонених, викрадених дітей тощл.

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