Понтифік сказав про мученицький український народ.

Папа Римський Франциск у своїй новорічній промові закликав зацікавлених у війні до "голосу сумління" та сказав про "мученицький український народ".

Про Україну понтифік згадав після молитви "Ангел Господній", коментуючи бойові дії, від яких страждає світ. Його слова цитує Vatican News.

"Не переставаймо молитися за народи, які страждають від воєн: за мученицький український народ, за палестинський та ізраїльський народи, за народ Судану і за численні інші", - сказав Папа.

Він закликав усіх людей світу поставити перед собою риторичне питання: скільки життів було загублено у збройних конфліктах? Також понтифік згадав про інші біди, які являються прямим наслідком війни. За словами Папа Римського, особи, які мають інтерес у бойових діях, повинні "прислухатися до голосу сумління".

"Ті, хто має інтерес у цих конфліктах, прислухайтеся до голосу сумління. І не забуваймо про багатостраждальних рохінджа!", - заявив він.

Папа Римський згадав про Україну у Різдво всього одним реченням

На честь Різдва Папа Римський також згадував про Україну під час меси "Urbi et Orbi" у Ватикані, але всього одним реченням.

"Споглядаючи Дитятко Ісуса, миру для України благаю", – побажав понтифік.

Тоді він назвав війну "безцільним плаванням" та "невибаченою дурістю", але все ж більше уваги у промові приділив проблемі Лівану в Америці, війні між Ізраїлем та Палестиною, а також іншим темам.

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