За офіційною версією Кремля, 9 травня під час урочистостей "повітряну частину параду скасовано через погодні умови.

Повітряну частину параду в РФ скасували не через погоду, а тому що російські літаки в деяких містах могли б "зустріти" на шляху українські ПЗРК.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО.

Там зазначили, що Росія скасувала повітряну частину параду 9 травня у Москві, Єкатеринбурзі, Новосибірську, Самарі, Ростові-на-Дону та інших великих містах.

"За офіційною версією Кремля, 9 травня під час урочистостей "повітряну частину параду скасовано через погодні умови. Цікаво, що 2020 року російські медіа писали, що РФ витратила понад 540 млн рублів на "розгін хмар" для безпеки польотів військової авіації. Минулого року ця сума склала 417 млн рублів", - сказано у повідомленні.

При РНБО заявили, що за версією російських опозиціонерів, насправді польоти скасували, оскільки російські літаки у деяких містах можуть "зустріти" на шляху українські переносні зенітно-ракетні комплекси.

"Тому історія про "погану погоду" - лише маніпуляція, оскільки для Росії витратити 500 млн рублів на сакральну дату Путіна - не проблема. Особливо, зважаючи на те, що, за різними оцінками, щодня РФ на "спецоперацію" з Україною витрачає від $500 млн до $20 млрд", - повідомили там.

Як повідомляв УНІАН, кілька днів тому спецборт Володимира Путіна, також відомий, як літак "судного дня", з борту якого глава країни може керувати РФ у разі ядерної загрози, був помічений над Москвою.

Очікувалося, що Іл-80 Maxdome пролетить під час параду на Красній площі 9 травня. Востаннє це відбувалося в 2010 році. Однак повітряну частину параду скасували.