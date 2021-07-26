За попередніми даними, біля борту Belavia відмовив один з двох двигунів.

Літак білоруської авіакомпанії "Белавіа" подав сигнал лиха після вильоту з Мінська, різко змінив курс і попрямував до Москви для посадки.

Про це повідомляє ТАСС.

Раніше лайнер Boeing 737 повинен був здійснити екстрену посадку у Воронежі, протеполетів в московський аеропорт.

Пізніше повідомили, що пасажирський Boeing-737 авіакомпанії "Белавіа", що слідував рейсом Мінськ - Анталія, штатно сів у підмосковному аеропорту Домодєдово.

"Літак "Белавіа", що слідував рейсом B29215 Мінськ - Анталія, здійснив штатну посадку в Домодєдово", - сказав співрозмовник агентства ТАСС.

Причиною подачі сигналу лиха літаком Мінськ - Анталія стало спрацьовування датчика несправності.

За попередніми даними, біля борту Belavia відмовив один з двох двигунів. Літак готувався до екстреної посадки в Домодєдово, повідомляє канал Mash.

Салон літака був повний: на ньому знаходяться 189 пасажирів, 2 пілоти і 5 бортпровідників.

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Автор: Олег Давигора