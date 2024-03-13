Пентагон нарешті схвалив повноцінне серійне виробництво багатоцільових винищувачів-"невидимок" F-35, надавши програмі статус Milestone C.
Про це повідомила прес-служба американського Міноборони. Зокрема, тему прокоментував заступник міністра оборони США з закупівель та постачання Білл ЛаПлант.
"Це головне досягнення програми F-35", - сказав він.
Також він додав: "Це рішення, підтримане моїми колегами в міністерстві, наголошує на тому, що F-35 стабільний і маневрений, і що всі законодавчі та нормативні вимоги було належно враховано".
Перехід до повномасштабного виробництва F-35 повинен був статися ще давно, однак через численні перепони проект застряг на стадії малосерійного виробництва. Тим не менш, на сьогодні вже побудували близько 1000 F-35 різних версій і наразі - це найбільш масовий винищувач п'ятого покоління у світі.
Передбачається, що загальна чисельність таких машин перевищить 3 тис. одиниць. Окрім Збройних сил США їх активно постачають союзникам американців.
Програма F-35 - головне про плани США
Як відомо, згадану версію літака розробила американська корпорація Lockheed Martin разом з партнерами. Існує три версії, які досить сильно відрізняються між собою: варіант для Повітряних сил США (F-35A), літак для Корпусу морської піхоти США і ВМС Великої Британії (F-35B) і модифікація для ВМС США (F-35C).
Головною особливістю літака є його мала радіолокаційна помітність. Стандартним бойовим завантаженням у стелс-режимі є 2 керовані бомби та 2 ракети класу "повітря-повітря" AIM-120C AMRAAM.
Раніше повідомлялось, що F-35 офіційно сертифікували для перевезення ядерних бомб B61-12.
Серед недоліків F-35 деякі експерти називають його досить велику ціну, яка суттєво перевищує вартість F-16 четвертого покоління.