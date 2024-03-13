Іронія полягає в тому, що американці вже побудували приблизно 1000 таких винищувачів.

Пентагон нарешті схвалив повноцінне серійне виробництво багатоцільових винищувачів-"‎невидимок"‎ F-35, надавши програмі статус Milestone C.

Про це повідомила прес-служба американського Міноборони. Зокрема, тему прокоментував заступник міністра оборони США з закупівель та постачання Білл ЛаПлант.

"Це головне досягнення програми F-35", - сказав він.

Також він додав: "Це рішення, підтримане моїми колегами в міністерстві, наголошує на тому, що F-35 стабільний і маневрений, і що всі законодавчі та нормативні вимоги було належно враховано".

Перехід до повномасштабного виробництва F-35 повинен був статися ще давно, однак через численні перепони проект застряг на стадії малосерійного виробництва. Тим не менш, на сьогодні вже побудували близько 1000 F-35 різних версій і наразі - це найбільш масовий винищувач п'ятого покоління у світі.

Передбачається, що загальна чисельність таких машин перевищить 3 тис. одиниць. Окрім Збройних сил США їх активно постачають союзникам американців.

Програма F-35 - головне про плани США

Як відомо, згадану версію літака розробила американська корпорація Lockheed Martin разом з партнерами. Існує три версії, які досить сильно відрізняються між собою: варіант для Повітряних сил США (F-35A), літак для Корпусу морської піхоти США і ВМС Великої Британії (F-35B) і модифікація для ВМС США (F-35C).

Головною особливістю літака є його мала радіолокаційна помітність. Стандартним бойовим завантаженням у стелс-режимі є 2 керовані бомби та 2 ракети класу "повітря-повітря" AIM-120C AMRAAM.

Раніше повідомлялось, що F-35 офіційно сертифікували для перевезення ядерних бомб B61-12.

Серед недоліків F-35 деякі експерти називають його досить велику ціну, яка суттєво перевищує вартість F-16 четвертого покоління.

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