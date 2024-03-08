Це перший випадок, коли винищувач-невидимка може нести ядерну зброю, в даному випадку термоядерну гравітаційну бомбу B61-12.

Американський винищувач п'ятого покоління F-35A офіційно сертифікований для перевезення термоядерної гравітаційної бомби B61-12. Про це повідомляє Breaking Defense з посиланням на представника Об'єднаного програмного офісу F-35 Расса Гоемера.

Він зазначив, що сертифікацію було отримано 12 жовтня, тоді як планувалося завершити цей процес до січня 2024 року. Деякі F-35A тепер офіційно зможуть нести B61-12, що перетворює винищувач-невидимку на літак "подвійного призначення", здатний нести як звичайну, так і ядерну зброю.

"F-35A - це перший літак п'ятого покоління, здатний нести ядерну зброю, і перша нова платформа (винищувач або бомбардувальник), що досягла цього статусу від початку 1990-х років", - сказав Гоемер, однак не розкрив додаткових деталей, зазначивши, що політика розкриття інформації США забороняє розголошення інформації про літаки подвійного призначення серед партнерів НАТО.

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Водночас F-35A сертифікований для встановлення тільки нового варіанту бомби - B61-12, який замінить старі моделі. Крім того, сертифікація не поширюється на споріднені варіанти літака-невидимки - F-35B з коротким зльотом і вертикальною посадкою і F-35C, що запускається з авіаносця.

F-15E раніше був першим американським винищувачем, сумісним із B61-12. Три інші групи винищувачів - F-16A/B, F-16C/D і PA-200 Tornado, які використовуються деякими країнами НАТО, - також мають право нести ядерну зброю.

Першу виробничу одиницю бомби B61-12 було випущено у США в листопаді 2021 року, а виробництво заплановано на кінець 2025 фінансового року.

Літаки F-35 і війна в Україні

Раніше ЗМІ дійшли висновку, що Україна навряд чи отримає винищувачі F-35 через їхню високу вартість - вони майже вдвічі дорожчі, ніж F-16.

Міністр оборони Сінгапуру Нг Енг Хен раніше заявив, що американські F-35 беруть активну участь у місіях над територією.

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