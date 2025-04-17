Також в Берліні розповіли, що планують передати із наступними пакетами.

Німеччина оголосила про передачу Україні нової партії озброєнь. Про це йдеться у повідомленні німецького уряду.

Так, на потреби Сил оборони зокрема було надано:

66 транспортних засобів із захистом від мін (MRAP);

неназвану кількість боєприпасів для танка Leopard 2;

4 бронемашини виробництва Diehl Defence;

38 тисяч боєприпасів для самохідних зенітних установок Gepard;

неназвану кількість ракет для зенітного комплексу IRIS-T SLM;

3 САУ Zuzana 2 (спільно з Данією та Норвегією);

27 тисяч снарядів калібру 155 мм;

1 тисячу снарядів калібру 122 мм;

70 безпілотників Vector із запчастинами;

150 ударних безпілотників HF-1;

10 безпілотних надводних дронів;

6 броньованих евакуаційних машин Bergepanzer 2 із запасними частинами;

4 машини для розмінування WiSENT 1 із запчастинами;

2 мінних плуги;

41 наземний оглядовий радари;

187 лазерних далекомірів;

92 інфрачервоних біноклів;

55 підводних скутерів;

3 транспортні засоби для прикордонників.

917 переносних протитанкових засобів RGW 90;

3769 штурмових гвинтівок G3;

800 штурмових гвинтівок MK 556;

150 тисяч медичних джгутів;

1300 спальних мішків.

Крім того у найближчих планах зазначено намір передати додатково:

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4 зенітно-ракетні комплекси IRIS-T (SLM/SLS) та неназвану кількість ракет до них;

неназвану кількість ракет Patriot;

120 переносних зенітно-ракетних комплексів "Игла".

Військова допомога Україні від Німеччини

Як писав УНІАН, Німеччина таємно фінансує альтернативу Starlink для України. Очікується, що кількість терміналів Eutelsat в Україні найближчими тижнями збільшиться до 5-10 тисяч.

Також ми розповідали, що Німеччина навряд чи передасть Україні ракети "Таурус" навіть після того, як уряд очолить Фрідріх Мерц. Його політичні союзники вважають, що Мерц змінить свою думку щодо передачі цих ракет, щойно спецслужби пояснять йому секрети цієї зброї.

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