Путін домагатиметься виведення сил НАТО з прикордонних європейських країн, а також скасування санкцій.

Коли американські та російські чиновники почнуть переговори про припинення війни в Україні, у кожного з них буде список вимог. І, як вказує The Telegraph, якщо для команди високопоставлених дипломатів Дональда Трампа метою є припинення війни, то для Володимира Путіна переговори в Саудівській Аравії представляють унікальну можливість розширити список своїх вимог.

Так, Путін раніше зажадав, щоб Україна вивела свої війська з чотирьох областей, анексованих Росією у вересні 2022 року, і відмовилася від свого бажання вступити в НАТО. При цьому Путін, найімовірніше, зажадає юридичного зобов'язання, що Україні ніколи не буде дозволено вступити в Альянс.

Він також наполягав на тому, що Україна повинна скоротити свій військовий потенціал, щоб не становити загрози для Росії, що може призвести до обмеження ракет дальнього радіусу дії, важких озброєнь і західної військової підтримки.

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Крім того, вказує видання, Росія може також вимагати скорочення або повного виведення сил НАТО з Польщі, країн Балтії (Естонії, Латвії, Литви) і Румунії.

Також у рамках зусиль з повоєнної відбудови Росії Путін, імовірно, домагатиметься скасування жорстких економічних санкцій, які призвели до падіння курсу рубля і зростання інфляції.

Ці вимоги можуть включати угоди про експорт енергоносіїв, включно з відновленням роботи трубопроводів Nord Stream 1 і 2 для відновлення продажів газу в Європу, що стабілізує російську економіку.

Крім того, предметом вимог може стати розморожування 300 мільярдів доларів активів російського центрального банку, що забезпечить російський уряд фінансуванням у його зусиллях із післявоєнного відновлення.

Переговори Росії та США в Саудівській Аравії

У Саудівській Аравії стартували переговори РФ і США. У переговорах беруть участь держсекретар США Марко Рубіо і міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров. Ні української, ні європейської присутності не буде.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що представники України не братимуть участі у зустрічі делегацій США та Російської Федерації, мовляв, "Україна про це нічого не знала". Він також заявив, що "Україна розцінює будь-які переговори про Україну без України як такі, що не мають результату".

Також ЗМІ повідомляли, що метою переговорів буде саме організація зустрічі між трьома президентами - України, США та РФ.

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