Фесенко вважає, що якщо Путін не поїде в Стамбул, це може підштовхнути непостійного Трампа до більш рішучої підтримки України.

Москва і Київ грають у гру щодо переговорів у Туреччині, прагнучи до того, щоб інша сторона першою розсердила американського президента Дональда Трампа. Про це пише видання Politico.

Заявивши, що поїде до Стамбула, президент України Володимир Зеленський намагається переграти російського лідера Володимира Путіна, сказав голова комітету з міжнародних справ українського парламенту Олександр Мережко.

"Український президент перевернув ситуацію. Тепер Путін не може не поїхати особисто, тому що тоді Трамп і всі побачать, що Путін не хоче переговорів", - зазначив він.

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Політичний аналітик Володимир Фесенко вважає, що якщо Путін не поїде, це може підштовхнути непостійного Трампа до більш рішучої підтримки України. Він пояснив:

"Якщо Путін відмовиться, це означатиме, що він не хоче переговорів. Це означає, що він може виглядати переможеним в очах Трампа. Хоча те, як Трамп сприйме все це, залишається великим питанням".

Видання стверджує, що "обидві сторони ведуть запеклу інформаційну війну одна проти одної". Як і раніше, незрозуміло, чи вирушить Зеленський у четвер до Туреччини і чи чекатиме там Путіна.

"Ми не будемо публічно розкривати наші плани, оскільки чекаємо реакції Росії", - сказав український чиновник.

Можливість переговорів у Стамбулі

Раніше Зеленський заявив, що очікує від РФ припинення вогню з 12 травня і особисто чекатиме Володимира Путіна в Туреччині 15 травня.

"Ми чекаємо від завтрашнього дня припинення вогню - повного і тривалого, щоб дати необхідну основу дипломатії. Немає сенсу затягувати вбивства. І чекатиму на Путіна в четвер у Туреччині. Особисто. Сподіваюся, що росіяни цього разу не шукатимуть причин, чому вони не можуть", - зазначив він.

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан заявив, що його країна готова виступити посередником у мирних переговорах України і Росії та сподівається, що сторони зберуться за одним столом уже найближчим часом. Він підкреслив, що Туреччина готова виступити і як приймаючий майданчик для проведення переговорів, і як активний посередник.

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