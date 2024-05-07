За даними журналістів, до цього причетний Китай.

У Великій Британії заявили про злам бази Міністерства оборони, яка містить особисті дані військовослужбовців.

Уряд прямо не називає причетну до зламу країну, але, за даними Sky News, йдеться про Китай. Хакери атакували систему розрахунку заробітної плати чинних військовослужбовців і деяких ветеранів. Здебільшого було розкрито імена та банківські реквізити.

Сьогодні про масштабний витік даних розкажуть членам парламенту, також очікується виступ міністра оборони Гранта Шаппса. Китай можуть звинуватити у двох або трьох спробах злому співробітників Міноборони.

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Зазначається, що міністерство протягом останніх 72 годин посилено працювало, щоб зрозуміти його масштаб.

Китайські кібератаки: останні новини

Нагадаємо, у квітні директор Федерального бюро розслідувань Сполучених Штатів Америки Крістофер Рей заявив, що пов'язана з урядом Китаю група хакерів Volt Typhoon має доступ до комп'ютерних мереж компаній критичного сектора. За його словами, вони можуть завдати "нищівного удару" в потрібний момент.

Минулого літа ЗМІ повідомляли, що інша хакерська група з Китаю отримала доступ до облікових записів електронної пошти близько 25 організацій у Західній Європі.

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