Президент України запропонував відновити переговори за посередництва адміністрації Трампа, які зайшли в глухий кут місяць тому.

Президент України Володимир Зеленський запропонував відновити переговори з РФ про закінчення війни. Це була його перша пропозиція про відновлення переговорів.

Як зазначило видання The New York Times (NYT), згода американського президента Дональда Трампа сприяти передачі Україні систем протиповітряної оборони (ППО) та його погрози запровадити санкції проти торговельних партнерів РФ - це два кроки, спрямовані на пришвидшення переговорів.

NYT зазначив, що Зеленський запропонував провести переговори щодо припинення вогню, обміну полоненими та повернення українських дітей, депортованих до Росії, а також повторив пропозицію про пряму зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним.

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Зеленський повідомив, що його радник із нацбезпеки Рустем Умеров передав цю пропозицію російській переговорній групі. Однак у РФ поки що не відреагували безпосередньо на пропозицію України.

Українська влада, як зазначило видання, не плекає особливих надій на швидке завершення війни під час переговорів за посередництва Трампа, оскільки вже з початком переговорів у травні Росія посилила ракетні та безпілотні бомбардування українських міст і почала наступ уздовж лінії фронту.

"Ми в Україні зробили все, що могли. Наша мета полягала в тому, щоб показати США, що Путіну вірити не можна", - прокоментувала нардеп Галина Янченко.

Видання зазначило, що певного успіху було досягнуто завдяки заявам Трампа про постачання зброї Україні та про санкції проти РФ. Наразі, як зазначив NYT, Україна очікує на перше постачання додаткових зенітних ракет Patriot із Німеччини.

"Забезпечення довгострокових поставок засобів ППО може прискорити переговори: це усуне стимул для Росії відкладати переговори доти, доки не вичерпаються можливості ППО України", - підсумувало видання.

Переговори про закінчення війни

Україна запропонувала РФ провести нову зустріч на рівні делегацій уже наступного тижня, повідомив президент Володимир Зеленський. Він додав, що наразі триває діалог щодо продовження обміну полоненими.

"Зараз команда працює над ще одним обміном", - сказав президент.

А сьогодні з'явилася інформація про те, що в середу або четвер - 23-24 липня в Стамбулі заплановані переговори між Росією та Україною.

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