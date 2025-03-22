Він оголосив, що відновлення мораторію на удари у Чорному морі відбудеться вже наступного тижня.

Спецпосланець Трампа Стів Віткофф заявив, що наразі кінцевою метою переговорів між США, Україною та Росією є досягнення 30-денного перемир’я, під час якого сторони обговорять можливість повного припинення вогню. Про це він заявив в інтерв’ю Такеру Карлсону.

"Кінцева мета - 30-денне припинення вогню, під час якого ми обговоримо постійне припинення вогню. Ми вже недалеко від цього, але 30-денне припинення вогню - це те, де ми повинні з'ясувати, якими є всі умови на полі бою", - заявив він.

Він наголосив, що досягнута згода про припинення вогню по енергетичній інфраструктурі, є значним кроком вперед, а також анонсував відновлення мораторію на морські удари в Чорному морі.

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"Вони ніколи не говорили про це раніше. Зараз ми говоримо про це. Вони ніколи не говорили про відновлення мораторію на морські удари у Чорному морі. Це буде реалізовано протягом наступного тижня або близько того. Є деякі деталі, які потрібно обговорити, але це стало частиною цієї розмови", – підкреслив Віткофф.

Він також зазначив, що США орієнтовані на результат та угоду, з якою зможе жити український народ.

"Я хочу, щоб Україна вийшла з цього. Я хочу, щоб Росія вийшла з цього… Ми хочемо, щоб усі були певною мірою задоволені… з угодою, з якою може жити кожен", - наголосив він.

Війна в Україні - заяви США

Раніше президент США Дональд Трамп запевнив, що вже дуже скоро досягне повного припинення вогню між Росією та Україною. Політик сказав журналістам, що прямо під час їхньої розмови тривають переговори "про розподіл території" між двома країнами.

Водночас він заявив, що не ставив російському лідеру Володимиру Путіну жодних крайніх термінів щодо припинення вогню в Україні.

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