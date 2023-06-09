Рафаель Гроссі очолить місію допомоги Україні "найближчими днями".

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі повідомив, що Міжнародне агентство з атомної енергії, яке є наглядовим органом ООН у сфері ядерної галузі, запустило програму допомоги українцям у зв'язку з обваленням греблі в Новій Каховці.

Видання CNN пише, що Гроссі очолить місію допомоги Україні "найближчими днями", де представить план президенту України Володимиру Зеленському. Ці заходи прийняті у відповідь на недавні прохання Києва про міжнародну допомогу постраждалим від повені районам.

Глава МАГАТЕ також ще раз відвідає Запорізьку атомну електростанцію, яка отримує охолоджуючу воду, що має вирішальне значення для безпеки, від прилеглої теплової електростанції, яка живиться вище за течією від водосховища, що примикає до зруйнованої греблі.

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"Завдяки використанню ядерних технологій ми визначимо вплив на питну воду, здоров'я людини, грунт і управління водними ресурсами, а також оцінимо цілісність критично важливої інфраструктури", — заявив Гроссі.

Підрив Каховської ГЕС - головні новини

Росіяни вночі на 6 чіюня підірвали дамбу Каховської ГЕС, через що в Каховському водосховищі почав стрімко падати рівень води. У зв'язку з техногенною катастрофою жителів тимчасово окупованого російськими військами Енергодара закликали залишити місто.

У свою чергу Міжнародне агентство з атомної енергії прогнозувати, що ситуація з нестачею води для забезпечення потреб Запорізької АЕС незабаром стане критичною.

При цьому в Запорізькій ОВА запевнили, що ситуація на ЗАЕС контрольована, радіаційний фон стабільний, а резервуари заповнені до нормального технічного рівня.

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