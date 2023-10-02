У такої популярності як мінімум дві причини.

На території Західної Африки активно поширюються російські прапори: триколорами розмахують на акціях протесту і розміщують їх на приладових панелях.

Як говориться в статті The New York Times, в Буркіна-Фасо, Малі та Нігері прапор Російської Федерації тепер звичайне явище. "Російський прапор став символом опору в Західній Африці, пов'язаним з антизахідними і антифранцузькими настроями", - пояснює керівник дослідницького відділу технологічної компанії Logically Кайл Уолтер.

Ряд аналітиків і західних дипломатів переконані, що поширення прапорів фінансує уряд РФ. Так, президент нігерійської громадської групи PARADE Ахмед Белло на кожній акції протесту в Ніамеї роздає до 70 російських прапорів. Він зізнався, що його робота фінансується урядом РФ через посередників, які проводять аналогічні операції в Малі. "Саме з ними ми працюємо над розвитком експансії російської ідеології в Африці", - сказав він.

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Однак для деяких російський прапор перетворився і спосіб зробити політичну заяву. "Росія сприймається багатьма молодими африканцями як антиколоніальна держава, покликана допомогти їм позбутися колоніального минулого і написати нову главу національної історії, що не має нічого спільного з демократією, яка у багатьох асоціюється з експлуататорським партнерством із західними країнами, корупцією і бідністю", - пише газета.

Наприклад, житель столиці Нігеру Ель Хадж Багуе, який працює на місцевому ринку, сказав журналістам, що раніше ненавидів Путіна через його вторгнення в Україну, проте його "доброзичливе ставлення до Африки", про яке він дізнався з соціальних мереж, змінило його погляди.

"Коли його 13-річна дитина купила йому маленький російський прапор після перегляду проросійського контенту в TikTok, пан Баге з радістю повісив його на приладову панель свого автомобіля", - наголошується в статті.

Чоловік сказав, що його четверо дітей називають Путіна "Баба", тобто тато.

Переворот в Нігері

Нагадаємо, в кінці липня у Нігері стався державний переворот. Аналітики вважають, що це дозволить Росії розширити вплив як в Нігері, так і в усьому регіоні.

Французькі ЗМІ писали, що влада встановила контакти з російською приватною "групою Вагнер", чиї бойовики знаходяться в сусідньому Малі.

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