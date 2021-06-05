Серед іншого, Джо Байден планує обговорити з Володимиром Путіним питання України.

Старший директор з питань Росії та Центральної Азії Ради національної безпеки США Ерік Грін назвав питання, які під час зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним порушить президент США Джо Байден.

Про це Грін повідомив, виступаючи на онлайн-конференції Центру за нову американську безпеку.

"Питань дійсно буде багато. Одна з тем, за якими наші позиції частково збігаються, - це стратегічна стабільність... США і Росія перебувають в ситуації, коли можуть почати діалог на високому рівні", - сказав він.

Зокрема, Грін наголосив, що мова йде про діалог щодо зменшення кількості наступальних озброєнь.Читайте такожНейтральна країна: ЗМІ назвали ймовірне місце зустрічі Байдена і Путіна

Крім того, за словами Гріна, іншими темами зустрічі будуть кібербезпека, утримання Росією громадян США, актуальна повістка щодо України, Білорусі, Ірану, Північної Кореї, Сирії, Афганістану, Арктики, зміни клімату.

Вас також можуть зацікавити новини

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Павло Степанець