Старший директор з питань Росії та Центральної Азії Ради національної безпеки США Ерік Грін назвав питання, які під час зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним порушить президент США Джо Байден.
Про це Грін повідомив, виступаючи на онлайн-конференції Центру за нову американську безпеку.
"Питань дійсно буде багато. Одна з тем, за якими наші позиції частково збігаються, - це стратегічна стабільність... США і Росія перебувають в ситуації, коли можуть почати діалог на високому рівні", - сказав він.
Зокрема, Грін наголосив, що мова йде про діалог щодо зменшення кількості наступальних озброєнь.Читайте такожНейтральна країна: ЗМІ назвали ймовірне місце зустрічі Байдена і Путіна
Крім того, за словами Гріна, іншими темами зустрічі будуть кібербезпека, утримання Росією громадян США, актуальна повістка щодо України, Білорусі, Ірану, Північної Кореї, Сирії, Афганістану, Арктики, зміни клімату.
Вас також можуть зацікавити новини
- Двостороння зустріч Байдена і Путіна має відбутися 16 червня в Швейцарії.
- Байден розповів, про що хоче поговорити з Путіним у Женеві
- Путін розповів про "спільні інтереси", які планує обговорити на зустрічі з Байденом
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram