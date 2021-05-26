У Москві вже розглядають зустріч президентів як свою перемогу і доказ того, що Вашингтон більше не вважає відносини з Кремлем неважливими.

Президент Джо Байден вже наступного місяця вперше зустрінеться з Володимиром Путіним.

Як підтвердили в Білому домі, лідери США і Росії поговорять віч-на-віч 16 червня в Женеві, на нейтральній території. В американському прес-релізі вказано, що президенти "обговорять цілий спектр нагальних проблем".

А таких "нагальних проблем", як пише Süddeutsche Zeitung, справді багато. Настільки поганими відносини двох ядерних країн не були вже багато десятиліть. Позиції США і Росії полярні фактично у кожній важливій проблемі й конфлікті.

"Все починається з російської агресії проти України, продовжується вторгненням Путіна в Сирію і не закінчується спробами Москви вплинути на вибори в США", - йдеться в статті.

National Interest пише, що від зустрічі Байдена з Путіним не варто чекати важливих двосторонніх домовленостей. Але й марною її теж не можна назвати.

"Вона стане майданчиком для встановлення чіткої лінії зв'язку між двома лідерами в їхній роботі над стабілізацією відносин між Вашингтоном і Москвою. Байден і Путін, які вже раніше зустрічалися, швидше за все, відкинуть дипломатичні люб'язності і перейдуть одразу до справи", - йдеться в статті.

Читайте такожWSJ: Байден зробив Путіну подарунок, за який Трампа вже назвали б "агентом" РосіїNew York Times теж вказує на те, що на відміну від своїх попередників, Байден не намагається "перезавантажити" відносини з Москвою. Він переконаний, що краще, чого можна досягти - це стабільність й передбачуваність. Джерела повідомили виданню, що американська сторона збирається підняти на зустрічі все ті ж проблеми, про які Байден говорив Путіну під час нещодавньої телефонної розмови. Тоді американський президент зателефонував російському, щоб попередити про нові санкції проти Росії.

Bloomberg пише, що сам факт зустрічі в Женеві у Москві вже вважають дипломатичною перемогою для Путіна. Як сказав голова "Ради закордонної й оборонної політики" Федір Лук'янов, який дає поради Кремлю, вона підтверджує розуміння Байдена, що йому необхідно рахуватися з російським президентом.

"Для Москви відносини з США завжди були найвищим пріоритетом. Байден повертається до традиційного підходу, визнаючи важливість Росії в ключових сферах після того, як Трамп фактично ігнорував її", - сказав Лук'янов.

Читайте такожWP: Лукашенко порушив багато міжнародних законів і заслужив тяжке покаранняЗустріч навряд чи відбудує американо-російські відносини. Але вона може перевести конфронтацію між США і Росією на більш керований рівень після періоду анархії, який тривав в останні роки.

Німецька газета Süddeutsche Zeitung, натякає на те, що Кремль не правильно розуміє Вашингтон, коли той говорить про бажання збудувати стабільні відносини.

"Байден дав чітко зрозуміти, що вважає Китай, а не Росію, найбільшим геополітичним, економічним й ідеологічним суперником. Росія в очах Вашингтона - це руйнівний фактор у світовій політиці, але не серйозний суперник. Коли Білий дім каже, що шукає "надійних й стабільних відносин", це означає, що США хочуть, щоб Москва припинила створювати проблеми", - йдеться в статті.

Politico допускає, що питання Білорусі теж може бути обговорене під час зустрічі в Женеві. Білоруський диктатор Олександр Лукашенко - союзник Путіна. І він зіштовхнувся з дедалі більшим опором проти його правління. У вихідні уряд Лукашенка звинуватили в тому, що він змусив літак Ryanair приземлитися в Мінську заради арешту незгодного опозиційного журналіста на борту. США і лідери Європи засудили цей вчинок.

Майбутня зустріч Байдена з Путіним: що відомо

Перша зустріч президента США Джо Байдена і російського глави Володимира Путіна відбудеться в Женеві (Швейцарія) 16 червня.

Американська сторона зазначає, що Байден обговорить з Путіним "повний спектр нагальних питань", підкресливши, що у відносинах з Росією "намагаються відновити передбачуваність і стабільність". Також у Вашингтоні підтвердили, що Байден обговорить з Путіним питання України.

Москва заявляє про майбутнє обговорення стану та перспектив подальшого розвитку російсько-американських відносин, проблематики стратегічної стабільності, а також актуальних питань міжнародного порядку денного, зокрема боротьби з пандемією коронавірусу та врегулювання регіональних конфліктів.

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Переклад: Лесь Димань