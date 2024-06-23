У Сеулі попередили Москву, що росіянам варто "добре подумати".

Начальник управління нацбезпеки адміністрації президента Південної Кореї Чан Хо Чжин заявив, що Сеул не буде нічим зв'язаний стосовно допомоги Україні, якщо Росія передасть КНДР високоточну зброю.

Як пише видання Yonhap, яке цитує посадовця, рішення Південної Кореї у цьому питанні залежитиме від того, як далі розвиватиметься військова співпраця Москви та Пхеньяна.

"Я хотів би підкреслити, що все залежить від того, що зробить Росія. Чи залишиться для нас лінія, якщо Росія передасть високоточну зброю Північній Кореї?" - пояснив Чан Хо Чжин.

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Посадовець попередив, що росіянам варто добре подумати, якщо вони хочуть відновити й просунути корейсько-російські відносини вперед.

КНДР та Росія: що відомо

Нещодавно правитель РФ Володимир Путін відвідав КНДР, де зустрівся з північнокорейським лідером Кім Чен Ином. Після зустрічі Путін заявив, що Москва може передати Північній Кореї високоточну зброю у відповідь на посилення військової підтримки України з боку західних країн.

На думку директора Центру близькосхідних досліджень Ігоря Семиволоса, візит правителя РФ до Північної Кореї міг бути відповіддю на "наполегливе прохання" лідера КНДР в обмін на постачання зброї.

При цьому на самому корейському півострові неспокійно. Солдати Південної Кореї зробили попереджувальні постріли після того, як північнокорейські військові перетнули кордон, а потім відступили. Такий інцидент вже є третім у цьому місяці на добре озброєному півострові.

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