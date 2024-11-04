При цьому експерти зазначають, що вплив Китаю на Росію і КНДР слабшає.

Китай часто виступає на одному боці з Росією і КНДР у питаннях глобальної політики. Однак рішення Північної Кореї направити тисячі солдатів на фронт з Україною ставить Китай перед дилемою, перевіряючи межі його здатності впливати на сусідів, пише The Wall Street Journal.

Як зазначає видання, Пекін найбільше турбує те, що участь північнокорейців у війні може призвести до ще більшого розширення військового партнерства між США, Західною Європою та їхніми союзниками в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні, адже подібні партнерства можуть допомогти США знайти союзників у будь-якому потенційному конфлікті з Китаєм через Тайвань.

Як зазначає директор Інституту міжнародних досліджень при Нанкінському університеті Чжу Фен, розгортання північнокорейських військ у Росії неприйнятне для Китаю. За його словами, це свідчить про розширення війни в Україні, і Пекін може побоюватися, що конфлікт "тепер перетвориться на міжконтинентальну війну".

Відео дня

Китай втрачає вплив на союзників

Як вважає науковий співробітник Корейського фонду при Німецькому інституті міжнародних відносин і безпеки Ерік Баллбах, Китай може розглядати пряму підтримку Росією стратегічних озброєнь Північної Кореї як "червону межу", однак навіть у такому разі, його спроби приструнити будь-яку з країн будуть обмежені.

"Китай явно зіткнувся з реальністю, що він втрачає вплив на Пхеньян, тоді як Росія його набуває", - сказав Баллбах.

Так, за останній рік Кім Чен Ин зробив різке зрушення, приділивши більше уваги Росії, ніж Китаю. Цього року Кім відправив Путіну понад 10 листів від лідера до лідера, що втричі перевищує обсяг його листування з Сі. Крім того, росіяни можуть відпочивати в Північній Кореї, а китайці - поки що ні.

Як зазначає WSJ, Володимир Путін і Кім Чен Ин можуть запропонувати один одному те, чого не може Пекін: Росії потрібна робоча сила і боєприпаси для перемоги у війні з Україною, а Пхеньяну - ноу-хау в галузі озброєнь.

"Росія і Північна Корея одна для одної - як швейцарський ніж, зроблений на замовлення", - каже Джон Парк, старший науковий співробітник Атлантичної ради.

Як нагадує WSJ, Китай уникає критики вторгнення Росії в Україну, називаючи його "кризою", а не війною. При цьому Пекін майже нічого не говорить про північнокорейські війська.

Представник МЗС Китаю Лінь Цзян, відповідаючи на пряме запитання, сказав, що двосторонні стосунки Північної Кореї та Росії - це "питання для них самих", і повторив, що Китай закликає всі сторони до деескалації ситуації та пошуку політичного рішення.

За словами Майлза М. Ю, колишнього радника адміністрації Трампа з питань політики в Китаї, позиція Китаю розчаровує Росію і Північну Корею, оскільки Пекін не бажає публічно заявляти про союзницькі відносини з двома своїми сусідами.

Військові КНДР в Україні

Наприкінці жовтня в Держдепі США заявили, що в Росії перебуває близько 10 тисяч північнокорейських військових, з них близько 8 тисяч - у Курській області. Тоді повідомлялося, що цей контингент уже найближчими днями може взяти участь у бойових діях.

Як заявив командир відділення 24-ї окремої штурмової бригади (ОШБ) "Айдар" Станіслав Бунятов, російські війська знизили активність у Курській області. Це може бути пов'язано з перегрупуванням військ і заходом на позиції солдатів КНДР.

Вас також можуть зацікавити новини: