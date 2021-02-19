Це спровокувало критику з боку деяких конгресменів, які наголошують, що карати потрібно будь-які фірми, які допомагають Росії будувати газопровід.

США, швидше за все, не будуть обкладати санкціями компанії з Німеччини за участь у будівництві "Північного потоку-2". Принаймні, поки що. Адже адміністрація Джо Байдена хоче знайти спосіб зупинити російський газопровід, при цьому не налаштувавши проти Вашингтона союзників у Європі.

Про це Bloomberg розповіли четверо людей, поінформованих про американські плани щодо запровадження санкцій. Вже сьогодні адміністрація Байдена може подати на розгляд Конгресу ключовий звіт на тему "Північного потоку-2". Хоча вона мала зробити це ще у вівторок. Очікується, що у списку санкцій буде лише невелика група компаній з Росії.

Видання нагадує, що "Північний потік-2" став головним джерелом напруги у трансатлантичних відносинах за час президенства Дональда Трампа. Сумнівний російський газопровід вже майже добудований. Чиновники з команди Трампа стверджували, що проект підриває безпеку Європи, зробивши континент більш залежним від Москви. І адміністрація Джо Байдена з цим теж погоджується.

Читайте такожУ Конгресі вимагають від Держдепартаменту план санкцій проти "Північного потоку-2"Джерела сказали Bloomberg, що Держсекретар Ентоні Блінкен відмовляється завдавати удар по людям чи компаніям з країн на зразок Німеччини. Він наполягає, що значно важливіше знайти дипломатичне рішення й ліквідувати розколи, створені зовнішньополітичним підходом Трампа під гаслом "Америка перед усім".

Така стриманість Блінкена зіштовхнулася з протестом критиків, які стверджують, що закони США вимагають запровадження санкцій проти будь-яких іноземців чи іноземних компаній, якщо вони допомагають будувати "Північний потік-2".

"Вони також кажуть про те, що поки США будуть намагатися ослабити напругу з Німеччиною, вони ризикують відштовхнути від себе інших союзників, таких як Україна, Польща і країни Балтії", - йдеться в статті.

Обіймаючи посаду президенства лише місяць, Байден вже змушений шукати баланс між збереженням тиску на Росію й зближенням з Німеччиною, союзником по НАТО. І часу в американців обмаль, оскільки "Північний потік-2" майже добудований. Двоє людей розповіли Bloomberg, що Трамп теж відкладав запровадження санкцій проти німецьких громадян і компаній. Але його команда працювала над цим в останні тижні роботи. Серед потенційних цілей американських санкцій був Маттіас Варніг - німецький виконавчий директор "Північного потоку-2". В минулому він був агентом служби безпеки НДР "Штазі". Завдяки цьому Варніг знайомий з Володимиром Путіним особисто щонайменше з 1991 року.

Читайте такожThe Economist: ЄС доведеться зняти "рожеві окуляри" й побачити реальну РосіюДжерела розповіли Bloomberg, що Рада безпеки США в часи Трампа розробила детальний план для зупинки "Північного потоку-2". Єдина причина, чому санкції проти німецьких компаній і громадян не були запроваджені - це закінчення часу для цього. Інші двоє людей, яким відомі деталі ситуації, кажуть, що планам адміністрації Трампа бракувало конкретності. Вони так і не вийшли за межі етапу обговорення.

Велике питання полягає в тому, що буде далі. Німеччина все одно намагається захистити "Північний потік-2". Берлін повернув на стіл пропозиції, які адміністрація Трампа відкинула. Зокрема, німецька сторона пропонує дозволити запустити російський газопровід, але при цьому обмежити можливості Росії використовувати його як важіль впливу.

Але це може створити враження, що США слабкі у політиці щодо Росії й "прогинаються" під вимогами Москви. Це може також стати сигналом, що Вашингтон покинув інших союзників, чиї лідери виступають проти газопроводу. Сенатори-республіканці можуть теж створити проблеми. Зокрема, це може зробити сенатор від штату Техас Тед Круз, який погрожує заблокувати затвердження кандидатур Держдепартаменту з цього питання.

"Сенатор Круз очікує, що адміністрація Байдена виконає свої юридичні зобов'язання накладати санкції на кожне судно, страхову чи сертифікаційну компанію, яка причетна до будь-яких дій з прокладання газопроводу. Тому що він знає, що у Держдепартаменту вже є вся інформація, щоб запровадити ці санкції", - сказала прес-секретар Круза Джекіса Скаггс.

Читайте такожThe Telegraph: "Північний потік-2" розвінчав міф про моральне лідерство МеркельВона додала, що сенатор-республіканець готовий використати "всі свої привілеї в Сенаті, щоб подбати про виконання цих вимог".

Історія "Північного потоку-2"

Проектом "Північний потік-2" передбачені будівництво та робота двох гілок газопроводу загальною потужністю 55 мільярдів кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини.

Новий трубопровід в обхід України планувалося завершити до кінця 2019 року поряд з уже діючим "Північним потоком-1".

Враховуючи санкції, які прийняла Палата представників Конгресу США в законопроекті про американський оборонний бюджет, компанії, що займаються будівництвом газопроводу "Північний потік-2", не змогли його добудувати.

Засновником компанії Nord Stream 2 AG є російський "Газпром". Фінансування проекту здійснюють європейські компанії-французька Engie, австрійська OMV, британо-Нідерландська Shell, німецькі Uniper і Wintershall.

За даними ЗМІ, новообраний президент США Джо Байден має намір зробити все, щоб "Північний потік-2" не був побудований.

4 листопада 2020 року в ЗМІ з'явилася інформація про те, що Конгрес США хоче розширити санкції проти "Північного потоку-2" і "Турецького потоку".

4 грудня 2020 року Глава Міністерства закордонних справ Німеччини Хайко Маас заявив про те, що сумнівається, що позиція США щодо "Північного потоку-2" зміниться після початку президентської каденції Джо Байдена.

6 грудня 2020 року виконуюча обов'язки посла США у ФРН Робін Куінвілл закликала ЄС і Німеччину оголосити мораторій на будівництво газопроводу "Північний потік-2".

9 грудня 2020 року Палата представників Сполучених Штатів схвалила оборонний бюджет на наступний рік з розширеними обмеженнями проти російського газопроводу "Північний потік-2".

Будівництво газопроводу "Північний потік-2" відновилося 11 грудня.

29 грудня 2020 року стало відомо про те, що Палата представників подолала вето Трампа на оборонний бюджет США з санкціями по "Північному потоку-2".

Сполучені Штати закликають європейських союзників і приватні компанії припинити роботи з побудови газопроводу "Північний потік-2", і готують більш широкі санкції щодо російського проекту.

Сенат США затвердив оборонний бюджет США на 2021 фінансовий рік, в якому передбачені нові санкції проти російського газопроводу "Північний потік-2".

7 січня 2021 року в Німеччині заснували фонд для підтримки добудови "Північного потоку-2".

13 січня 2021 року Держдепартамент США повідомив європейські компанії, причетні до будівництва газопроводу "Північний потік-2", про ризик введення нових санкцій.

18 січня 2021 року США попередили союзників у Європі про намір ввести санкції проти російського корабля" Фортуна", який бере участь у будівництві газопроводу "Північний потік-2".

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Переклад: Лесь Димань