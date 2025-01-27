Вони становлять дуже велику загрозу для України, Польщі, Словаччини та інших країн Центральної Європи, вважає він.

Російські газопроводи "Північний потік" необхідно демонтувати, оскільки газові потоки з РФ до Західної Європи не можна відновлювати навіть у разі підписання миру між Києвом та Москвою.

Про це в інтерв'ю BBC News заявив президент Польщі Анджей Дуда. За його словами, демонтаж гарантує, що такі країни, як Німеччина, не піддадуться спокусі відновити російські поставки газу. Він додав, що мова йде не лише про енергетичну та військову загрози, а й про економічне домінування Москви:

"Я можу лише сподіватися, що європейські лідери винесуть уроки з російської агресії проти України і проштовхнуть рішення ніколи не відновлювати прокачування газу цим газопроводом".

Російські газопроводи "Північний потік"

Нагадаємо, раніше лідерка партії "Альтернатива для Німеччини" заявила про необхідність відновити роботу газопроводу "Північний потік".

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За даними The Wall Street Journal, американський мільярдер Стівен Лінч планує брати участь в торгах за "Північний потік-2", якщо той виставлять на аукціон через банкрутство.

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