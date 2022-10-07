7 жовтня Верховна Рада ухвалила відповідну постанову.

Президент Володимир Зеленський підписав указ про визнання Північних територій Японії такими, що окуповані Росією.

Про це глава держави заявив у традиційному вечірньому відеозверненні.

"Сьогодні ухвалено важливе рішення. Справедливе. Юридично бездоганне. Історичне. Україна підтвердила свою повагу до суверенітету й територіальної цілісності Японії включно з її Північними територіями, які поки що перебувають під російською окупацією", - зазначив він.

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Зеленський наголосив, що сьогодні підписав й відповідний указ.

"Є відповідна заява Верховної Ради України. І ми закликаємо всіх у світі ухвалити аналогічні рішення. Росія не має жодного права на ці території. Усі у світі це добре знають. І треба нарешті діяти. Треба звільняти від російської окупації всі землі, які окупанти намагаються залишити за собою. Тільки так ми можемо повернути повну силу міжнародному праву", - вважає президент.

На його думку, статут ООН і весь комплекс договорів і конвенцій, на яких базується міжнародний правопорядок, працюватимуть лише тоді, коли окупанти будуть програвати, а народи світу будуть захищені від будь-яких окупацій.

"Цією війною проти України та проти міжнародного правопорядку Росія поставила себе в умови, за яких це тепер лише питання часу – реальне звільнення всього, що колись було захоплене й перебуває нині під контролем Кремля", - сказав Зеленський.

Президент підкреслив, що Росія на своєму прикладі покаже усім агресорам світу, що загарбницька терористична війна - це шлях до послаблення та неминучої руйнації агресора.

"Агресор повинен програти. Так і буде. Щоб війни більше не повторювалися, а мир був дійсно довгостроковим", - наголосив президент.

Визнання Північних територій Японії окупованими Росією: що відомо

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 7 жовтня, Верховна Рада заявила про підтримку позиції Японії щодо її Північних територій та визнала, що вони продовжують перебувати під окупацією Росії.

За ухвалення відповідної постанови проголосували 287 депутатів.

Верховна Рада закликає міжнародне співтовариство продовжити вживати всіх можливих заходів для договірно-правового оформлення статусу Північних територій Японії.

Крім того, ВР звертається до Організації Об'єднаних Націй, Європейського парламенту, парламентських асамблей Ради Європи, НАТО, ОБСЄ, ГУАМ, національних парламентів іноземних держав про послідовну підтримку та відповідні дії щодо врегулювання статусу Північних територій Японії.