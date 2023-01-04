Очільник держави вважає, що Україна буде почутою у Європі.

Президент Володимир Зеленський впевнений, що у Європі почують про потреби України з огляду на зимові плани Кремля у продовженні війни.

Про це глава держави сказав у вечірньому зверненні до українців. Він подякував Нідерландам за однакове з нами розуміння справедливості того, чим і як має завершитися ця війна.

"Я сьогодні поінформував пана премʼєр-міністра Рютте про найближчі розрахунки ворога, про те, що готується Росією на зимові місяці й початок весни. Впевнений, Україна буде почутою у Європі", - заявив Зеленський.

Відео дня

Міжнародна підтримка України

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 3 січня, Зеленський провів телефонні розмови з прем’єр-міністрами Нідерландів, Великої Британії, Норвегії та Канади.

Президент України наголосив, що російська влада кине на фронт усе, що залишилося, і усіх, кого вдасться забрати, аби відкласти свою поразку у війні.

Прем'єр Великої Британії Ріші Сунак заявив, що у найближчі тижні і місяці Британія надасть Україні озброєння з метою забезпечення перемоги на полі бою.

Також президент України зазначив, що Норвегія готова забезпечити Україну необхідним обсягом газу на зиму.

Вас також можуть зацікавити новини: