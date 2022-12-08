Подоляк озвучив "класичну тріаду Путіна".

Зараз влада Російської Федерації "ставить" на масовані обстріли критичної інфраструктури України, розповіді про необхідність припинення вогню та на ядерний шантаж.

Ці пункти радник Офісу президента Михайло Подоляк перерахував у мікроблозі Twitter, назвавши їх "класичною тріадою Путіна", або "ставками Кремля на цю зиму".

"1. Геноцидні енергетичні атаки, щоб залишити мільйони без електрики та спричинити потік біженців. 2. Інформаційна кампанія про необхідність припинення вогню для припинення страждань.3. Ядерне залякування в разі поразки", - зазначив він.

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Масовані ракетні обстріли України

Як відомо, Росія вже вісім разів масовано атакувала критичну інфраструктуру України ракетами. Через це у містах вводять відключення електроенергії.

Під час однієї з останніх атак енергосистема нашої країни пережила блекаут.

17 листопада у Кремлі визнали, що обстрілюють енергетичну інфрастуркутуру, щоб примусити владу України до переговорів.

Під час атаки 5 грудня російські ракети поцілили в енергетичні об’єкти у Київській, Вінницькій та Одеській областях. Це відкинуло українську енергосистему на тиждень назад.

Аналітики американського Інституту вивчення війни вважають, що Путін створює умови для затяжної війни.

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