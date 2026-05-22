Путін пригрозив Україні ударом у відповідь після атаки по гуртожитку в Старобільську

Очільник Кремля заперечив припущення, що безпілотники влучили в будівлю через роботу ППО або ж РЕБ.

Російський диктатор Володимир Путін заслухав доповіді Міністерства оборони, МНС, ФСБ та лідера самопроголошеної "ЛНР" щодо удару по гуртожитку коледжу в окупованому місті Старобільськ.

Путін заперечив припущення, що безпілотники влучили в будівлю через роботу ППО або ж РЕБ. Він стверджує, що поряд не було ніяких військових об'єктів.

Тому, очільник Кремля заявив, що цей удар був не випадковим й додав, що три хвилі дронів били в одне й те ж місце.

Відео дня

Путін додав, що удар по Старобільську підтверджує "терористичний характер київського режиму".

Він розповів, що дав Міноборони РФ доручення підготувати "пропозиції" стосовно відповіді на удар по Старобільську, оскільки "обмежитися лише заявами не можна".

Окрім цього, російський диктатор звернувся до українських військових з закликом "не брати участі в злочинах київського режиму та не виконувати накази".

"Українська влада краде все, включаючи екіпіровку та засоби захисту тих, кого відправляють на фронт", - заявив Путін.

За його словами, "злочини" потрібні Києву, щоб відволікти увагу, викликати реакцію у Росії й потім все "звалити" на Москву.

Примітно, що це вже вдруге очільник Кремля звертається з початку повномасштабної війни проти України до українських захисників з закликом "не виконувати накази Києва".

Також варто зазначити, що на початку травня Путін називав Зеленського "паном", на що звернули увагу численні експерти. Однак, тепер російський диктатор повернувся до своєї звичайної риторики.

Що відомо про ситуацію в Старобільську?

В соцмережах зранку, 22 травня, почала з'являтися інформація про удар по навчальному корпусу коледжу та гуртожитку у Старобільську. За попередніми даними, постраждали щонайменше 35 осіб. За словами Путіна, загиблих шестеро, ще 15 осіб вважаються зниклими безвісти.

Реакція Генштабу

Хоча Путін стверджував, що поблизу нібито немає військових об'єктів, Генеральний штаб ЗСУ заявив, що було уражено один зі штабів підрозділу "Рубікон" у районі міста Старобільськ.

"В ніч на 22 травня 2026 року уражено низку об’єктів російського агресора, серед яких нафтопереробний завод, склади боєприпасів, засоби ППО, пункти управління та жива сила противника, зокрема і один зі штабів підрозділу "Рубікон" у районі міста Старобільськ", - йдеться в заяві.

Також Генштаб ЗСУ наголосив, що Збройні Сили України завдають уражень по військовій інфраструктурі та об’єктах, які використовуються у військових цілях, суворо дотримуючись норм міжнародного гуманітарного права, законів та звичаїв війни.

Довідково. "Рубікон" - російський військовий спецпідрозділ "Центр перспективних безпілотних технологій", представники якого регулярно завдають уражень по мирному населенню та цивільних об’єктах на території України.

Війна в Україні: останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що за словами генерального секретаря НАТО Маркв Рютте, якби він був Путіним, він би не був занадто радим. Рутте зазначив, що Сили оборони України не тільки здійснюють стабілізацію фронту, а й навіть повертають деякі захоплені території. Генсек НАТО припустив, що це не додає радощів очільнику Кремля. Рютте назвав українців неймовірно винахідливими з точки зору здатності впроваджувати інновації.

Також ми писали, що як стверджує The Telegraph, дискурс щодо доцільності ведення війни в Україні змінився не лише серед звичайних росіян, а й у владних структурах. Одна з причин - це те, що війна вже не здається "далекою" для росіян. Зокрема, це показав удар України по Москві. На думку аналітиків, протягом наступних 12 місяців Путіну доведеться або скоротити масштаби війни, або порушити свою негласну угоду з російським народом, й змусити більшу його частину воювати.

Вас також можуть зацікавити новини: