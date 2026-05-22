Імовірність ескалації існує: Рубіо про російські загрози європейським сусідам

Рубіо заявив, що публічні погрози Росії на адресу країн Балтії "викликають занепокоєння".

Російська публічна кампанія щодо країн Балтії "викликає побоювання". Про це сказав державний секретар США Марко Рубіо на брифінгу з журналістами.

Його попросили прокоментувати неодноразові звинувачення Росії на адресу країн Балтії про те, що ці країни нібито готуються співпрацювати з Україною для нанесення ударів безпілотниками по території Росії. Хоча самі країни Балтії це неодноразово категорично спростовували.

За словами Рубіо, така риторика "викликає занепокоєння", оскільки "завжди є побоювання ескалації".

"Ці країни, очевидно, відчувають загрозу, і це цілком зрозуміло. Тому що це викликає занепокоєння: завжди є побоювання, що подібне може перерости в щось більше, а така ймовірність завжди існує".

Він каже, що США "уважно стежать за ситуацією" і "ведуть переговори" з НАТО з цього питання.

"Нас це турбує, тому що ми не хочемо, щоб це призвело до більш масштабного конфлікту, який може мати набагато серйозніші наслідки".

Загострення відносин Росії з країнами Балтії – останні новини

Нагадаємо, що постійний представник Росії в ООН Василь Небензя заявив, що Україна "запускає дрони з території" країн Балтії, зокрема з Латвії. Він також погрожував цій країні ударом у відповідь, хоча Латвія і є членом НАТО.

Військовий оглядач Денис Попович вважає, що звинувачення російської сторони в нібито участі країн Балтії в атаках на територію РФ можуть бути частиною підготовки Москви до відкриття другого фронту проти країн-членів НАТО. Він сказав, що погрози Росії щодо країн-членів НАТО зводяться до того, що "Путін може шукати приводи, щоб розпочати гібридну операцію проти країн Балтії".

При цьому міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна вже заявив про те, що РФ намагається перенаправляти українські військові дрони в бік країн НАТО. Три балтійські країни, Литва, Латвія та Естонія, а також Фінляндія фіксують збільшення кількості українських безпілотників, які порушили їхній повітряний простір.

