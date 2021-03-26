У Євросоюзі підтримують створення Міжнародної платформи недержавних організацій з метою притягнення до відповідальності діячів режиму Олександра Лукашенка в Білорусі.

У Європейському Союзі заявляють, що рівень репресій проти мирного населення у Білорусі не зменшився.

Про це йдеться у заяві речниці з закордонних справ і політики безпеки у Європейській службі зовнішніх зв'язків Набіли Массралі.

"З часу шахрайських президентських виборів, які відбулися 7 місяців тому, білоруська влада скоїла неприйнятні порушення прав людини проти народу Білорусі. На масову мирну мобілізацію білоруського народу за демократію і їхні фундаментальні права влада відповіла жорстокими репресіями, свавільними арештами та ув'язненнями, сотнями задокументованих справ про катування та іншими жорстокими, нелюдськими або такими, що принижують гідність, видами поводження або покарання, в тому числі сексуальним і гендерним насильством", - йдеться в заяві.

"Неспровоковані, свавільні затримання понад двох сотень мирних людей по всій Білорусі учора з нагоди Дня свободи демонструють, що рівень репресій, які здійснює держава, не зменшився. Винні мають понести відповідальність", - заявляють у ЄС.

Водночас наголошується, що ЄС разом з іншими міжнародними партнерами очолює боротьбу з безкарністю.

"Разом з групою країн-членів ЄС і інших небайдужих країн ЄС підтримує Міжнародну платформу притягнення до відповідальності для Білорусі - незалежну і неупереджену платформу зі збору, перевірки і збереження документації і доказів серйозних порушень прав людини, скоєних у Білорусі під час і після президентських виборів, які відбулися у серпні 2020 року. ЄС підтримує платформу політично, і як тільки підготовча робота буде завершена, підтримає також фінансово", - сказано у заяві.

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Вибори та протести в Білорусі: що було раніше

9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори. Згідно з офіційними даними ЦВК, за Олександра Лукашенка проголосували 80,1% виборців, за його головного опонента Світлану Тіхановську - 10,1%.

Після оголошення результатів виборів країну охопили акції протесту. Силовики затримують учасників мітингів і застосовують до них силу, відкривають політично мотивовані справи проти опозиціонерів.

Лукашенко неодноразово заявляв, що ситуацію в Білорусі "розхитують ззовні", зокрема з Польщі, Литви, України та США.

У Євросоюзі не визнали результати виборів і вирішили запровадити санкції проти білоруських чиновників, відповідальних за фальсифікацію результатів голосування і застосування насильства проти незгодних.

23 вересня в Мінську відбулася таємна інавгурація Лукашенка. Він неодноразово заявляв, що ситуацію в Білорусі нібито розхитують ззовні, зокрема з Польщі, Литви, України і США.

2 жовтня Європейський Союз офіційно запровадив санкції проти 40 представників режиму Лукашенка, причетних до придушення мирних протестів та фальсифікацію президентської виборчої кампанії у Білорусі. У списку самого Лукашенка не було.

6 листопада Європейський союз ввів санкції проти Олександра Лукашенка і 14 білоруських чиновників. Як зазначено на сайті Європейської Ради, в цілому санкції введені проти 59 осіб з Білорусі. 19 листопада міністри закордонних справ країн ЄС домовилися почати підготовку до введення третього етапу санкцій.

19 країн - Австрія, Бельгія, Канада, Чехія, Данія, Естонія, Фінляндія, Німеччина, Ісландія, Латвія, Литва, Нідерланди, Норвегія, Польща, Румунія, Словаччина, Швейцарія, Велика Британія та Сполучені Штати Америки - підтримали створення Міжнародної платформи недержавних організацій з метою притягнення до відповідальності діячів режиму Олександра Лукашенка в Білорусі.

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Автор: Віталій Саєнко