Зокрема, обмежувальні заходи запроваджено проти заступника голови МВС, Центральної виборчої комісії Білорусі, мінського ОМОНу, підрозділу КДБ "Альфа".

Сполучені Штати Америки розширили обмежувальні заходи проти фізичних і юридичних осіб з Білорусі.

Про це йдеться в заяві державного секретаря США Майка Помпео.

"Сьогодні Сполучені Штати вживають заходів проти фізичних і юридичних осіб, причетних до зусиль з підриву білоруської демократії. А саме, Державний департамент і Казначейство (міністерство фінансів - УНІАН) застосували свої відповідні повноваження проти 40 осіб і чотирьох установ, причетних до виборчого шахрайства і до зловживань з правами людини, що пов'язані зі сфальсифікованими в серпні виборами в Білорусі і з подальшими жорстокими придушеннями (демонстрацій) з боку влади", - наголошується в заяві.

Як заявляє Мінфін США, обмежувальні заходи запроваджено проти заступника міністра внутрішніх справ Геннадія Казакевича, а також Центральної виборчої комісії Білорусі, мінського ОМОНу (Загону міліції особливого призначення), Головного управління внутрішніх справ Мінського міського виконавчого комітету, а також підрозділу КДБ "Альфа".

Як зазначають у Держдепартаменті США, санкції проти ще 39 осіб застосовуються за підрив білоруської демократії. Цим особам заборонено в'їзд у США.

На сьогодні візові заборони застосовано проти 63 осіб за їх причетність до підриву демократії у Білорусі.

Читайте також"Діяти будемо жорстко": очільник КДБ Білорусі заявив про підготовку до "гарячої війни"

Раніше, з 2006 року, санкції було запроваджено проти 25 білоруських фізичних осіб і 13 юридичних осіб.

"Сполучені Штати продовжують підтримувати міжнародні зусилля з незалежного розслідування порушень виборчого процесу в Білорусі, зловживань правами людини...", - наголошується в заяві.

Вибори та протести в Білорусі: що було раніше

9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори. Згідно з офіційними даними ЦВК, за Олександра Лукашенка проголосували 80,1% виборців, за його головного опонента Світлану Тіхановську - 10,1%.

Після оголошення результатів виборів країну охопили акції протесту. Силовики затримують учасників мітингів і застосовують до них силу, відкривають політично мотивовані справи проти опозиціонерів.

У Євросоюзі не визнали результати виборів і вирішили запровадити санкції проти білоруських чиновників, відповідальних за фальсифікацію результатів голосування і застосування насильства проти незгодних.

23 вересня в Мінську відбулася таємна інавгурація Лукашенка. Він неодноразово заявляв, що ситуацію в Білорусі нібито розхитують ззовні, зокрема з Польщі, Литви, України і США.

2 жовтня Європейський Союз офіційно запровадив санкції проти 40 представників режиму Лукашенка, причетних до придушення мирних протестів та фальсифікацію президентської виборчої кампанії у Білорусі. У списку самого Лукашенка не було.

6 листопада Європейський союз ввів санкції проти Олександра Лукашенка і 14 білоруських чиновників. Як зазначено на сайті Європейської Ради, в цілому санкції введені проти 59 осіб з Білорусі.

19 листопада міністри закордонних справ країн ЄС домовилися почати підготовку до введення третього етапу санкцій.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Віталій Саєнко