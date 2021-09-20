Літо в країні видалося дощовим, що негативно позначилося на врожаї картоплі.

У Швейцарії спостерігається дефіцит картопляних чипсів. Причиною тому став поганий урожай коренеплоду та пандемія коронавірусу.

Про це повідомляє The Local.

У зв'язку з коронавірусними обмеженнями в країні велика частина населення стала більше проводити час вдома, що призвело до зростання попиту на чипси на 30%. Цього року літо у Швейцарії було дощовим, що негативно позначилося на врожайності картоплі, з якого в основному й роблять чипси.

За попередніми підрахунками, в країну доведеться ввезти не менше як 20 тисяч тонн картоплі з-за кордону. Водночас компанії з виробництва чипсів, поки не можуть оцінити рівень дефіциту.

Читайте також"Мова" котів, жуйка і оргазми: оголошені всі лауреати Шнобелівської премії"Точні масштаби дефіциту можна визначати тільки на початку грудня, коли повністю зберуть урожай", - зазначено в повідомленні.

Ввозити картоплю планують з Португалії, Італії, Німеччини та Нідерландів, але це складний процес через правила, які повинні захистити місцевих фермерів.

Як раніше повідомляв УНІАН, низка Нідерландських міст збирається оголосити війну хочуть заборонити роботу закладів швидкого харчування - причому не тільки популярних таких мереж, як KFC, Mcdonald's і Burger King, а взагалі всіх.

Автор: Анастасія Горбачова