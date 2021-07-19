Чоловік стікав кров'ю від ножового поранення, приїзду лікарів він міг просто не дочекатись.

У США коп врятував життя пораненого чоловіка пачкою чипсів та клейкою стрічкою. Американський поліцейський знайшов оригінальний та несподіваний спосіб допомогти людині.

Про це у своєму сюжеті повідомляє ТСН.

Чоловік постраждав від ножа у Нью-Йорку, в районі Гарлем. Полісмен, що прибув на виклик, побачив, що поранений зтікає кров'ю і вирішив діяти без вагань.

Коп попросив свідків принести йому пачку чипсів. Він висипав їжу та використав упаковку і клейку стрічку аби закрити рану. Свідки інциденту знімали дії полісмена на відео.

За деякий час на місце події прибули медики, які розповіли, що дії полісмена врятували пораненому життя. Чоловік міг померти та не дочекатись лікарів, якби не коп. Нині поранений перебуває у лікарні.

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Автор: Поліна Кузенко