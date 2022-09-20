Скористатися такою можливістю потрібно в найближчу добу.

13 антивоєнних рухів в Російській Федерації закликали російських військовослужбовців відмовлятися від участі у війні або здаватися в полон, поки це не стало кримінальним злочином.

Звернення, підписане низкою організацій, опубліковано рухом "Весна".

"Ми закликаємо російських військових в частинах і на фронті якомога швидше відмовитися від участі в "спецоперації" або здатися в полон. Швидше за все, це ваш останній шанс — і скористатися ним потрібно в найближчу добу", – йдеться в повідомленні.

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Як зауважують організації, нові правила торкнуться не тільки військових, які вже знаходяться в Україні, але і тих, хто поки знаходиться у військових частинах на російській території і кого готують до відправки в зону бойових дій.

"Прямо зараз Держдума в екстреному порядку прийняла закон Про внесення поправок до КК РФ. Він вводить кримінальну відповідальність для військових за добровільну здачу в полон, самовільне залишення частини і невиконання наказів. Вже завтра, 21 вересня, закон затвердить Рада Федерації. Ймовірно, в той же день він потрапить на підпис до Путіна — і потім офіційно вступить в силу. Це радикально змінить ситуацію для військових, які не хочуть брати участь у "спецоперації", – йдеться у зверненні.

Звернення окрім "Весни" підписали ще 12 організацій, зокрема "Феминистское антивоенное сопротивление", "Антивоенный больничный", "Антипропаганда" та інші.

Як писав УНІАН, Держдума РФ внесла зміни до Кримінального кодексу. Тепер за здачу в полон військовим загрожує від трьох до 10 років позбавлення волі, якщо немає ознак державної зради. Також в КК РФ ввели поняття "мобілізація", "воєнний стан" і "воєнний час".

Раніше військовий експерт Олег Жданов пояснив, як росіянам правильно здаватися в полон ЗСУ. Також в Україні створили гарячу лінію для російських військових, готових скласти зброю.

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