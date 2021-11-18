Хазяйці не дозволили взяти тварину з собою в карантинний готель.

У Китаї медичні працівники прийшли додому до жінки, поки тої не було вдома, побили та вбили її собаку.

Власниця тварини, мешканка Шанжао у провінції Цзянсі, розповіла, що того дня їй наказали ізолюватися на карантин у сусідньому готелі після того, як у житловому комплексі виявили випадок коронавірусу, пише The Washington Post. У будинку збиралися провести дезінфекцію.

За словами жінки, їй не дозволили взяти з собою на карантин її коргі, проте влада запевнила, що собака не постраждає, якщо під час дезінфекції буде прив'язаний.

Як повідомляє NBC News, інцидент зняла домашня камера спостереження. На кадрах видно, як у квартирі двоє медичних працівників у захисних костюмах б'ють коргі по голові палицею, схожою на металевий лом. Потім собака тікає до іншої кімнати, а коли медики виходять з тієї кімнати, один із них уже тримає в руках жовтий пластиковий пакет з чимось всередині, схожим на тіло тварини.

Відео стало вірусним у китайській соцмережі Weibo, куди його виклала, як вважається, сама хазяйка коргі. ЗМІ спробувала зв'язатися з власницею собаки через особисті повідомлення, але та не відповіла. В одному з постів вона також повідомила, що отримала анонімну загрозу видалити ролик.

Обережно! Відео містить сцену жорстокості.

За словами місцевої влади, медиків відправили для дезінфекції житлового будинку в рамках зусиль міста з боротьби з пандемією на тлі зростання кількості випадків зараження варіантом "Дельта" в кількох провінціях за останні тижні. Стверджується, що хоча протиепідемічні заходи проводилися "без належної взаємодії" з власником, собаку "утилізували нешкідливо". Персонал, відповідальний за вбивство, вже піддали дисциплінарним стягненням, а перед власницею вибачилися.

Читайте такожВ Індії 16-річну дівчину зґвалтували 400 чоловіківОднак подія викликала хвилю обурення в соціальних мережах.

"У собаки ж навіть не підтвердився коронавірус. Вони просто забили її до смерті. Як вони можуть бути такими жорстокими?", - написав один з користувачів.

"Якщо дії уряду Цзянсі будуть настільки недбалими та покривальними, будь-хто, хто піклується про своїх вихованців, опиниться в небезпеці. Хто наважиться допомагати таким заходам з профілактики епідемії?", - запитав інший користувач.

Заява місцевої влади також не допомогла заспокоїти обурення в мережі.

"Це найбезглуздіша, найбільш ухильна і найбезсердечніша відповідь, яку я коли-небудь бачив", - зазначили коментатори.

Цей інцидент також викликав дискусію в соціальних мережах про те, як можна поліпшити політику Китаю щодо домашніх тварин під час карантину. У великих містах, таких як Пекін і Шанхай, деякі карантинні готелі дозволяють власникам брати домашніх улюбленців з собою.

За даними Американської ветеринарної медичної асоціації, наукових доказів того, що домашні тварини можуть інфікувати людей COVID-19, немає.

Як повідомляв УНІАН, у лютому 2021 року у Латвії знайшли собаку з антитілами проти SARS-CoV-2. Хворі коронавірусом господарі виявили це, коли вирішили протестувати й свого улюбленця.

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Автор: Катерина Комолова