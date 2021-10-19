Скоєне зафіксувала камера спостереження, зловмисника судитимуть.

На Тернопільщині чоловік убив собаку своїх родичів і кинув його у криницю.

Як поінформували УНІАН в секторі комунікацій Головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, про інцидент правоохоронцям повідомила жителька Мельнице-Подільської ОТГ.

Вона розповіла, що знайшла мертвим собаку у криниці на території власного домогосподарства. Будинок заявниці обладнаний камерою відеоспостереження, яка і зафіксувала протиправні дії.

Як з’ясувалося, собаку породи пекінес убив родич жінки, з яким склалися неприязні стосунки. Чоловік зайшов на подвір’я, коли господарів не було вдома. Собака почав гавкати на нього. Тоді гість схопив палку та убив тварину, після чого кинув її в колодязь.

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За такі дії передбачений штраф до 51 тис. грн, арешт до шести місяців або обмеження волі на термін до 3 років.

Раніше повідомлялося, що на Рівненщині суд залишив на волі чоловіка, який застрелив з гвинтівки цуценя.

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Автор: Григорій Бондар