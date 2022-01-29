Вибухи на складах боєприпасів у Врбетиці сталися у жовтні та грудні 2014 року. У квітні 2021 року в Чехії заявили, що підозрюють у причетності до вибухів російські спецслужби.

У Чехії поліція перевіряє обставини знищення у Канцелярії президента Мілоша Земана таємного документа спецслужб про вибухи на складах боєприпасів у Врбетиці у 2014 році.

Виявлення нової інформації про трагічну подію призвело у квітні 2021 року до дипломатичного скандалу та різкого погіршення відносин між Чеською Республікою та Російською Федерацією, повідомляє Радіо Прага.

У повідомленні, призначеному виключно президенту Чехії, містились дані про причетність агентів російської військової розвідки Головного розвідувального управління до вибухів, внаслідок яких загинуло двоє людей і завдано величезних збитків. Інформацію про перевірку "Чеському Радіо", що проводиться поліцейськими слідчими, та інформаційному серверу respekt.cz підтвердили три добре поінформовані джерела.

Читайте такожПоліція Чехії розслідує повідомлення про стан здоров'я президента Земана

Про знищення документа BIS (Служба безпеки та інформації, контррозвідка) поліція дізналася в момент перевірки дотримання в Канцелярії президента режиму роботи з такою секретною інформацією. Експерти мали намір виявити наявність на документі відбитків пальців або ДНК сторонніх осіб, які не мали права бути ознайомлені з ним.

Повідомлення Служби безпеки та інформації призначалося виключно Земану.

Судячи з доступної інформації, секретне повідомлення, в якому фігурують імена двох агентів ГРУ Анатолія Чепіги та Олександра Мішкіна, також пов'язаних зі справою про спробу отруєння у Великій Британії отрутою типу "Новачок" подвійного агента Сергія Скрипаля, було знищено випадково разом із деякими іншими документами.

Президентський канцлер Вратислав Минарж інформацію про знищення таємного документу офіційно не спростував, причини того, що сталося, не уточнив, але одночасно категорично відкинув можливість, що згаданий матеріал могли прочитати особи, які не мають на це права. Голова комітету безпеки Канцелярії президента Ян Новак для "Чеського Радіо" та сервера respekt.cz наголосив, що ліквідацією документів займаються співробітники відповідного рівня перевірки, які складають у таких випадках усі необхідні протоколи.

Вибухи на складах: