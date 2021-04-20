Європейське Командування збройних сил США відпрацьовує швидке розгортання ВПС в Європі.

Європейське Командування збройних сил США відправило до Польщі кілька десятків бойових винищувачів в рамках навчань.

Читайте такожПольща позбавила свого прапора кораблі за участь у проекті "Північний потік-2"Про це повідомив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак у Twitter, опублікувавши фото.

"Сьогодні до Польщі прибули десятки американських літаків F-15 і F-16. Європейське Командування збройних сил США відпрацьовує швидке розгортання ВПС в Європі з використанням, зокрема, польських аеродромів", – повідомив міністр.

Блащак зазначив, що подібні спільні навчання дозволяють "зміцнити безпеку регіону" Центральної та Східної Європи.

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Автор: Ірина Погоріла