24 березня ракета РФ знову залетіла в Польщу.

Польща, реагуючи на постійні зальоти російських ракет у її повітряний простір, створить постійну вертолітну базу у місті Свідник Люблінського воєводства неподалік кордону з Україною, повідомляє Міноборони Польщі.

Як зазначив міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш, 25 березня в аеропорту Любліна було підписано лист про наміри між Міністерством національної оборони та містом Люблін, Люблінським воєводством та Люблінським аеропортом у зв’язку з запланованим розміщенням постійної вертолітної авіаційної бази Сухопутних військ у Свіднику, яка обслуговуватиме потреби Збройних сил Польщі.

Косіняк-Камиш зазначив, що територія бази становитиме 100 гектарів, тут постійно дислокуватимуться гелікоптери Сухопутних військ, а також навчатимуться військові льотчики.

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Свідник - місто в східній Польщі, адміністративний центр Свідницького повіту Люблінського воєводства. Розташоване за 90 км від пункту перетину кордону з Україною Дорогуськ.

У місті розташований вертолітний завод WSK PZL Świdnik, а також аеропорт Любліна.

Російська ракета залетіла в Польщу - що відомо

24 березня ракета РФ залетіла в Польщу. УНІАН уточнював, що російська ракета залетіла до Польщі в районі села Осердув Люблінського воєводства на 39 секунд.

У Польщі пояснили, що не збивали російську ракету, оскільки це становило б ризик для місцевих жителів.

Згодом У Польщі оголосили про намір посилити присутність своїх військ на сході - зокрема, у прикордонних районах із Білоруссю, Росією, Литвою та Україною. У Міноборони Польщі заявили, що це буде "постійна присутність" і що відповідні заходи спрямовані на стримування "потенційних ворожих нападів і атак".

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