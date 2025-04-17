Поляки спостерігають певну діяльність, що спрямована на отримання інформації про критичну інфраструктуру.

У Польщі з 17 квітня офіційно заборонили знімати на камеру стратегічні об'єкти. Про це повідомляє RMF24 з посиланням на постанову глави Міністерства національної оборони країни.

Згідно з текстом документа, фотографувати заборонено військові об'єкти і такі об'єкти цивільної інфраструктури, як електростанції, залізницю, аеропорти і мости. Зйомка цих об'єктів без дозволу вважатиметься правопорушенням і каратиметься штрафом або арештом.

"Постанова надає правове підґрунтя для втручання правоохоронних органів щодо осіб, які без дозволу фотографують, знімають на відео або в інший спосіб фіксують зображення або схожість предметів, осіб або рухомого майна, що мають особливе значення для безпеки або оборони держави, об'єктів Міністерства національної оборони та об'єктів критичної інфраструктури", - пояснили журналісти.

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Заборона поширюється на всі методи зйомки як із землі, так і з повітря. Уточнюється, що рішення про те, чи буде той чи інший об'єкт підпадати під заборону, ухвалюють відповідальні за нього органи. Уточнюється, що якщо місто вирішить, що той чи інший міст важливий для безпеки, на об'єкті вивісять відповідний знак.

За відповідне правопорушення передбачено штрафи в розмірі від 5 до 20 тисяч злотих (55048 - 220195 гривень відповідно - УНІАН) і конфіскацію апарату, яким велася зйомка. Також передбачено арешт на термін до 30 днів.

"Це дуже важливе питання для наших військових, тому що ситуація з безпекою змінилася, зокрема на території Польщі. Ми спостерігаємо певну діяльність, яку спрямовано на отримання інформації про нашу критичну інфраструктуру. Ми виявляли фото, пов'язані з розташуванням наших військ і підрозділів, у затриманих агентів", - пояснив начальник Генштабу польської армії, генерал Вєслав Кукула.

Польща зміцнює свою оборону

Як писав УНІАН, Польща планує замінувати кордони з Росією і Білоруссю в рамках проекту "Східний щит". У Міністерстві оборони країни заявили, що такі заходи необхідні, оскільки ситуація на кордоні є серйозною.

Також Польща виділила майже 8 мільярдів доларів на випуск зброї та спорудження укриттів, ставши першою в Європі, хто створив Фонд оборони та безпеки.

На тлі наростаючої загрози війни з РФ, нещодавно в Польщі зізналися, скільки зможуть протриматися. За словами очільника Бюро національної безпеки генерал Даріуша Луковскі, країна протримається лише один-два тижні, а потім у неї закінчаться боєприпаси.

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