Раніше Польща також анонсувала плани купити 24 бойових дрона у Туреччини.

Польща закупить у США 250 танків "Абрамс", а також необхідний для їх експлуатації пакет матеріально-технічного забезпечення. Вартість угоди складе понад 23 мільярди злотих (близько 6 млрд доларів).

Як повідомляє Reuters, про це сьогодні повідомив Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак.

Зазначається, що Польща, як і багато країн ЄС, стурбована агресивною поведінкою Росії.

"Звичайно, це відповідь на виклики у сфері національної безпеки, з якими ми зіткнулися... Н аше завдання – стримувати потенційного агресора. Ми всі знаємо, де цей агресор", - заявив Блащак.

У травні Польща анонсувала плани купити 24 бойових дрони у Туреччини. Це зробить її першою країною НАТО, яка закупила БПЛА турецького виробництва.

Раніше Сполучені Штати Америки почали працювати над збільшенням чисельності американських інструкторів для підготовки українських військових у рамках діяльності "Об'єднаної багатонаціональної групи з підготовки-Україна" (JMTG-U).

Під час візиту Державного секретаря США Ентоні Блінкена до Києва обговорювалися питання розширення військової допомоги для України.

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Автор: Дмитро Кулеба