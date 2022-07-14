Ввезення домашніх тварин на територію Польщі буде можливим за умови виконання низки вимог.

Польща з 16 липня змінює умови для ввезення тварин на територію країни.

Про це повідомляє в Facebook організація UAnimals.

Так, ввезення домашніх тварин на територію Польщі буде можливим за умови виконання таких вимог:

✔️ тварина ідентифікована за допомогою мікрочипа;

✔️ тварина має чинну вакцинацію від сказу, яка проведена не раніше дати мікрочипування;

✔️ тварина має дійсний паспорт європейського зразка.

При цьому, польські ветеринарні служби не вимагатимуть довідку про стан здоров'я тварини та результати тестування рівня антитіл проти сказу.

Як повідомляв УНІАН, багато українців, які виїхали закордон з домашніми тваринами, тепер повертаються на батьківщину. Хороша новина для таких людей - процедуру в'їзду в Україну з тваринами спростили. Що для цього потрібно - читайте на УНІАН.

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