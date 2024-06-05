Вашингтон і інші західні столиці повинні уникати повторення помилок, зроблених в Україні

Було лише питанням часу, коли лідер КНДР Кім Чен Ин підвищить свою популярність як члена сучасної "вісі зла", очолюваної Росією, Китаєм та Іраном, у їхній скоординованій атаці на міжнародний порядок, схвалений США. Про це йдеться у матеріалі The Hill.

Зазначається, що Північна Корея вже підтримувала нове вторгнення Володимира Путіна в Україну, постачаючи Росії балістичні ракети, безпілотники та іншу зброю.

"І минулого тижня, поки світ був зосереджений на Україні, проксі-війні Ірану проти Ізраїлю та посиленні загроз Китаю проти Тайваню, Північна Корея вирішила підняти голову та привернути увагу. Вона здійснила запуск військового супутника-розвідника та інші запуски з використанням технології балістичних ракет, усе це порушує санкції ООН", - пише видання. Відео дня

ЗМІ нагадує, що ракета дала осічку і впала. При цьому, щоб висловити свій гнів і приховати своє збентеження, Пхеньян запустив шквал інших ракет разом із серією словесних атак на Південну Корею та Сполучені Штати.

"Захід із запізненням починає розуміти екзистенціальну загрозу демократичним цінностям і безпеці, яку становить нечестива кабала комуністів, реваншистів і клерофашистів. Західні уряди вжили власних спільних заходів для координації стратегії, і хоча НАТО повільно реагує на загальну небезпеку, яку представляє нова агресія Путіна, зараз колективно надає більше військової та матеріальної допомоги Україні, ніж Сполучені Штати", - йдеться у статті.

При цьому, на думку автора, США відіграють традиційну роль лідера в НАТО і подають приклад для наслідування іншим країнам, "іноді неохоче".

"Якщо Тайвань не спіткає та ж доля, що й Україну — невдача стримування США та Заходу, масова загибель людей і руйнування міст, незліченні страждання від військових злочинів Росії та злочинів проти людства — Вашингтон і західні столиці повинні уникати повторення помилок, зроблених в Україні", - резюмує ЗМІ.

Ситуація у Тайваню - останні новини

Президент США Джо Байден допустив застосування сили, якщо Китай нападе на Тайвань.

За словами глави Білого дому, Вашингтон не хоче втручатися в конфлікт Китаю і Тайваню, однак не виключає, що може застосувати силу, при цьому конкретна реакція США залежатиме від обставин.

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