Завдяки рішенню Трампа помилувати колишнього голову свого виборчого штабу клептократія успішно перечекала своїх ворогів.

Пол Манафорт зростав у місті Нью-Брітан, штат Коннектикут. Його батько - балакучий мер занедбаного промислового містечка - навчив його, як зібрати виборчу коаліцію. Крім того, він передав йому різні трюки, які пізніше стали основою для дохідної кар'єри сина як політичного консультанта.

Але коли виробники обладнання поступово переїхали за кордон, мафія зайняла місто. Якщо вірити місцевим газетам чи прочитати численні обвинувачення прокуратури, батько Манафорта, будучи місцевим політичним босом, захищав мафіозну сім'ю ДеКавальканте, - пише The Atlantic. Звинувачення проти батька не запам'яталися, а от приклад тих років - навпаки. Пол Манафорт отримав першокласний урок омерти (кодекс честі і закон мовчання італійської мафії - ред.)

Читайте такожForeign Affairs: Скандали навколо України і США стали доказом появи нового виду корупціїДва роки тому настав момент, коли здавалося, що ця "освіта" була марною. Команда спеціального прокурора Роберт Мюллер була переконана, що Пол Манафорт, одягнений на той час в помаранчеву тюремну робу, стане державним свідком проти Дональда Трампа.

В суді юристи Мюллера сказали судді, що Манафорт в епіцентрі розслідування. Прокурори вже притисни його за податкове шахрайство й порушення закону про реєстрацію іноземних агентів. Вони загнали його в глухий кут. Простеживши за всіма доказами, вони помітили, що близький помічник Манафорта був агентом російської розвідки. Прокурори викрили, що Манафорт передавав конфіденційні дані про американську виборчу кампанію олюбленому олігарху Кремля, якому сам політтехнолог заборгував мільйони доларів.

Здавалося, що прокурори на межі великого прориву. Манафорт от-от стане їхнім свідком, ключем, здатним розкрити більш широку історію про те, що сталося під час президентських виборів 2016 року. Але перш ніж прокурори змогли хоч щось викрити, президент зробив свій крок. Трамп почав говорити про можливе помилування Манафорта. Фінальний звіт Мюллера - це божевілний документ, переповнений бажанням неробити жодних висновків. Але він відверто говорить про те, як Трамп поводився з Манафортом. Звіт описує, як повідомлення в Twitter і заяви американського президента про помилування могло змінити стратегічні міркування політтехнолога. Саме тоді інстинкти Манафорта, здобуті в рідному містечку, зіграли роль.

Читайте такожМанафорт просував ідею, що у вибори в США втручалась Україна, а не РосіяПрезидент Трамп відверто намагався завадити правосуддю. Відверто обіцяючи помилування, він розвіяв готовність Манафорта співпрацювати з Мюллером і тим самим знищив усе розслідування. Свідчення політтехнолога могли привести розслідування Мюллера до значно жорсткіших висновків. Натомість все закінчилося передчасно. Фінальний звіт, замість того, щоб остаточного поховати Трампа, містив достатню кількість неясності, щоб президент зміг відкинути все розслідування як "містифікацію". Втративши головного свідка, вся справа про втручання Росії у вибори швидко зникла з обговорення.

Трамп врятував себе. І Манафорт, зрештою, теж. Хоч він навряд чи був у захваті від нетривалого перебування у в'язниці, його мовчання все ж здобуло йому помилування. Навіть якби він погодився на співпрацю зі слідством, прокурори все одно змусили б його відбувати значно довший термін, ніж зараз. Перешкоджаючи розслідуванню, він точно вийде достроково. З початком пандемії суддя дозволив Манафорту вийти з в'язниці. І оскільки тепер в нього є президентське помилування, федерали навряд чи змусять його повернутися за ґрати.

Попри всі недоліки розслідування Мюллера, прокурори завжди можуть хвалитися тим, що вони довели у справах проти Манафорта. За свою довгу кар'єру політтехнолог успішно добивався, щоб Вашингтон мирився з диктаторами. У Конгресі він лобіював відправку допомоги для іноземних урядів. За допомогою своїх піар-кампаній він відбілював іміджі іноземних лідерів, щоб ЗМІ ігнорували всі вбивства опонентів.

Читайте такожВирок Манафорту по «російській справі» спровокує нові інтриги - CNNВисунувши звинувачення проти Манафорта за його роботу в Україні, де він працював на олігархів, які грабували країну й руйнували всі демократичні початки, прокурори показали, що навіть найбільш слизькі й могутні торговці впливом можуть бути притягнуті до відповідальності. Вони здобули велику перемогу проти сил клептократії.

Але сьогодні, коли Манафорта помилували, клептократія успішно перечекала своїх ворогів. В часи Дональда Трампа корупція Нью-Британу - симбіоз кримінального синдикату й уряду - стала загальнонаціональною. Після років омерти Пол Манафорт пищить від радості.

Манафорт та Україна: що відомо

До того, як приєднатися до виборчої команди Дональда Трампа політтехнолог Пол Манафорт працював в Україні на уряд проросійського президента. Але режим його клієнтів був повалений під час протестів у 2014 році.

Справа Манафорта була частиною розслідування спецпрокурора Департаменту юстиції США Роберта Мюллера про можливе втручання Росії у президентські вибори 2016 року на користь Трампа.

Манафорту пред'явлено звинувачення у відмиванні коштів, отриманих в Україні. Його також звинувачують у тому, що він не зареєструвався як іноземний агент, хоча займався лобіюванням інтересів у США прокремлівського уряду України часів Януковича.

У звинуваченні Федеральної колегії присяжних, спрямованому до окружного суду у Вашингтоні, йшлося, що Манафорт і його екс-бізнес-партнер Гейтс за співпрацю з оточенням Януковича отримали десятки мільйонів доларів. Зокрема у 2006-2015 роках вони виступали як незареєстровані агенти уряду України, Партії регіонів та «Опозиційного блоку».

Після того, як суд присяжних у США визнав вину американця, український генпрокурор Юрій Луценко відкрив кримінальні розслідування проти колишніх його спонсорів в Україні. За його словами, проблема в тому, що вони платили Манафорту, поки були на державній службі. А це може суперечити законам, які забороняють вести приватний бізнес держслужбовцями. Серед тих, кого може стосуватися розслідування, Луценко назвав олігарха Ріната Ахметова, який був депутатом Верховної Ради, коли платив Манафорту.

У 2017 році уряд України зупинив усі розслідування на тлі переговорів з адміністрацією Дональда Трампа про передачу протитанкових ракет для української армії, яка веде боротьбу проти російських атак.

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Переклад: Лесь Димань