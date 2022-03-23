Франція надає безкоштовні притулки українським біженцям.

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну 25 лютого майже 4 мільйони українців покинули свої домівки. Багато переселенців шукають порятунок від війни в країнах Європи. Франція - одна з країн, яка пропонує житло і тимчасовий захист українцям.

Правила в'їзду до Франції для українців

Якщо у вас є закордонний паспорт, паспорт України у вигляді карти або довідка про посвідчення особи, видана Посольством України, то додаткових документів не потрібно.

При в'їзді в будь-яку країну Шенгенської зони на шляху до Франції бажано отримати штамп про перетин кордону в паспорт, або довідку про перетин кордону.

Якщо у біженців немає жодного документа з перших двох пунктів, йому потрібно відвідати Посольство Франції в будь-якій країні Шенгенської зони. Там йому видадуть дозвіл на в'їзд до Франції.

Українці повинні мати сертифікат про вакцинацію від коронавірусу, або негативний результат ПЛР-тесту (зробленого не більше ніж за 72 години до приїзду до Франції) або тесту на антигени (не більше ніж за 48 годин до приїзду).

Тимчасовий захист

Українським біженцям може бути надано тимчасовий захист у Франції. Як його отримати - читайте в інструкції. Біженці не зобов'язані отримувати тимчасовий захист. Вони можуть перебувати у Франції на законних підставах 90 днів поспіль. Якщо ви плануєте залишатися довше, вам потрібно звернутися до префектури департаменту за місцем перебування. Знайти найближчу префектуру можна на карті.

Житло та допомога біженцям у Франції

З 17 березня в Парижі працює Центр для прийому громадян України (Urgence Ukraine), де переселенцям допомагають з питань тимчасового поселення, оформлення статусу тимчасового захисту, медичної та соціальної допомоги.

Переселенці з України можуть звертатися до пункту прийому біженців за адресою Paris Expo de Versailles-Hall 2.1-avenue Ernest Renan 75015 Paris (станція метро Porte de Versailles). Він працює з 9: 00 до 18: 00, на місці є перекладачі. Тут вам нададуть проживання.

В інших містах Франції звертайтеся за проживанням та медичною допомогою до місцевої префектури - карта.

Біженці також можуть знайти намети волонтерів Червоного Хреста на французьких вокзалах.

У Парижі переселенці можуть звертатися на гарячу лінію 01 87 66 66 12 (натисніть 2 для вибору української мови).

Корисні Телеграм-канали для біженців:

https://t.me/refugeesinFrance

https://t.me/+KUk3d_a3w7dkYWI0

https://t.me/ukrainieninfrance

Вас також можуть зацікавити новини: