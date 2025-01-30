В Україні розчаровані, що словацький прем'єр Роберт Фіцо виступає рупором Кремля.

Міністерство закордонних справ України викликало посла Словаччини в Україні Павела Віздала, якому було висловлено рішуче несприйняття заяв офіційної Братислави про нібито втручання України у внутрішні справи Словацької Республіки. Про це йдеться у заяві МЗС України.

Зокрема, заступник міністра Олександр Міщенко висловив глибоке розчарування тим, що прем’єр-міністр Роберт Фіцо наразі виступає рупором Кремля і, нехтуючи приналежністю Словацької Республіки до Європейського Союзу, вдається до алогічних дій.

Крім того, заступник міністра зазначив, що такі дії з боку представників словацької влади є неприйнятними, особливо в контексті безпрецедентної агресії Росії проти України, та завдають серйозної шкоди не лише традиційно добрим відносинам між Україною та Словаччиною, а й підривають єдність Європейського Союзу та Євроатлантичної спільноти у протидії державі-агресору.

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"Неприпустимими є спроби уряду Словаччини зберігати залежність від постачання російських енергоносіїв всупереч спільній роботі ЄС і європейських партнерів зі зниження такої залежності та диверсифікації джерел постачання енергії, а також ігноруючи доводи української сторони щодо позбавлення Росії засобів фінансування терору проти України та українського народу", - йдеться у повідомленні.

У цьому зв'язку, офіційну Братиславу закликано припинити таку практику та повернутися до конструктивного діалогу та розвитку добросусідських відносин між нашими країнами та народами.

Загострення відносин між Україною та Словаччиною

Як повідомляв УНІАН, 29 січня стало відомо, що на тлі загострення дипломатичної сварки між Україною та Словаччиною, словацьке МЗС висловило протест українському послу у Братиславі Мирославу Кастрану. Безпосереднім приводом для такої реакції стала заява МЗС України, в якій Фіцо порадили не шукати ворогів Словаччини в Україні і "подивитися у дзеркало".

28 січня прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо назвав президента України Володимира Зеленського ворогом його держави.

Окремо Зеленський відреагував на погрози премʼєр-міністра Словаччини Роберта Фіцо заблокувати допомогу від ЄС, якщо Київ не відновить транзит російського газу. Зокрема, він нагадав про рішення президента США Дональда Трампа щодо експорту зрідженого газу до Європи. Президент України нагадав словацькому прем'єру, що за російський газ треба платити не тільки грошима, а ще й незалежністю і суверенітетом.

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