ЄС запроваджує санкції проти режиму Лукашенка / фото REUTERS
Посли країн Євросоюзу схвалили запровадження санкції проти осіб та організацій Білорусі.
Про це повідомив журналіст "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк на сторінці в Twitter.
"Посли ЄС щойно затвердили заборону на отримання віз та заморожування активів для 78 осіб та 7 організацій, відповідальних за репресії в Білорусі та примусову посадку літака Ryanair 23 травня", - написав Джозвяк.
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Примусова посадка літака Ryanair у Мінську й затримання Романа Протасевича
- 23 травня Білорусь підняла винищувачі, щоб посадити в Мінську літак Ryanair, який летів із Афін до Вільнюса. Причиною екстреної посадки став нібито сигнал про мінування. Літак примусили сісти Мінську по команді білоруських диспетчерів попри те, що відстань до Вільнюса була значно меншою. Лайнер перевірили, вибухівку не знайшли, а всіх пасажирів відправили на повторний огляд.
- Однак у підсумку влада країни затримали засновника Опозиційного Telegram-каналу NEXTA Романа Протасевича, який летів на цьому літаку і розшукувався в Білорусі. Подія викликала реакцію світової спільноти, з'явилася інформацію про те, що рейс посадили під тиском влади.
- Обставини вимушеної посадки літака авіакомпанії Ryanair в Мінську розслідуватиме міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО).
- Україна з 00:00 26 травня припиняє авіасполучення з Білоруссю. Також українським авіакомпаніям і літакам буде заборонено виконувати польоти в повітряному просторі Республіки Білорусь. 28 травня Кабінет Міністрів заборонив білоруським літакам використовувати повітряний простір України з 00:00 29 травня.
- Пізніше Протасевич у так званому "інтерв'ю" для провладного білоруського каналу, яке вийшло 3 червня, "зізнався" в приписуваних йому злочинах і "повазі" до Лукашенка. Крім того, він розповів про фінансування білоруських опозиціонерів, а також своє перебування на Донбасі.
- Після інтерв'ю батько журналіста Дмитро Протасевич заявив, що білоруські силовики застосували тортури до його сина, а його перше "інтерв'ю" він назвав пропагандистським фільмом та знущанням.
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