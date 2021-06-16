Санкції запровадять проти осіб і організацій, відповідальних за репресії в Білорусі та примусову посадку літака Ryanair.

Посли країн Євросоюзу схвалили запровадження санкції проти осіб та організацій Білорусі.

Про це повідомив журналіст "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк на сторінці в Twitter.

"Посли ЄС щойно затвердили заборону на отримання віз та заморожування активів для 78 осіб та 7 організацій, відповідальних за репресії в Білорусі та примусову посадку літака Ryanair 23 травня", - написав Джозвяк.

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Автор: Олександр Топчій