За його словами, країна більше втратила, ніж отримала від співпраці з Путіним. Дипломат звернув увагу на основні "удари" по Лукашенку.

Посол України у Білорусі Ігор Кизим різко відреагував на "мирні пропозиції" лідера країни Олександра Лукашенка, які останній озвучив у рамках щорічного послання до нації 31 березня.

За його словами, в риториці диктатор немає жодного раціонального пояснення з приводу того, чому Мінськ став на бік російського лідера Володимира Путіна й підтримав війну в Україні. Свою думку дипломат опублікував у Facebook, вказавши, на очевидний "російський інтерес".

"Так що ж такого зробила Україна і її народ білорусам і керівництву Білорусі, яке чомусь вирішило, що знає як "буде краще" для українців і підтримало РФ? Саме білорусам і суверенній білоруській державі. Тому що російський інтерес, який вже не один рік захищає білоруське керівництво, тут очевидний", - зазначив посол.

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Він також звернув увагу на кілька очевидних наслідків, які "заслужила" підтримкою Путіна Білорусь.

Якщо у 2021 році товарообіг між двома державами, частково, завдяки "післяковідному" періоду виріс, то тепер Лукашенко фактично позбувся українського ринку, натомість отримавши кілька пакетів санкції з боку Заходу. І то, за словами дипломата, перші обмеження країни ЄС ввели проти режиму Білорусі лише в листопаді 2022 року (значно доповнивши обмеження в січні нового року), вказав Кизим.

Також Лукашенко позбувся одного зі своїх головних "козирів", адже раніше Білорусь мала хоча б якусь міжнародну вагу, виступаючи у ролі майданчика для проведення Мінських переговорів.

"Мова про втрату для Білорусі преміального українського ринку в 5 млрд доларів білоруського експорту. І ще про "втрати". Вона була озвучена О. Лукашенко. Приєднавшись до так званої "СВО" росіян, Білорусь втратила можливість претендувати на роль посередника й навіть місця проведення переговорів щодо врегулювання. Адже саме це, навіть з урахуванням проросійської орієнтації, було одним з сильних "козирів", - вважає Кизим.

Заяви Лукашенка 31 березня

Нагадаємо, що вчора під час свого щорічного звернення до нації лідер Білорусі запам'ятався кількома "загрозливими" заявами з приводу війни в Україні. Зокрема, він назвав прийдешній контрнаступ української армії "вкрай небезпечним" й закликав сторони заморозити конфлікт без права переміщення військ та техніки.

Також Лукашенко підтвердив, що збирається отримати від свого політичного "друга" лідера РФ Володимира Путіна ядерну зброю, щоб не дозволити спільним ворогам "підірвати їх зсередини й ззовні".

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