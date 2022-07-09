Євросоюз не зобов'язує йти на такі кроки.

Європейський Союз не стане вимагати від Молдови вводити санкції проти Росії. Від кожної країни-кандидата на вступ до ЄС очікують, що вона поступово проводитиме таку ж зовнішню політику, як Євросоюз. Але у Молдови своя специфічна ситуація.

Таку заяву зробив глава делегації ЄС в Молдові Яніс Мажейкс під час виступу на телеканалі Primulîn Moldova.

Дипломат уточнив, що мова йде про обмеження через вторгнення РФ в Україну, а не антиросійські санкції. За його словами, у Євросоюзу немає чітких умов для Молдови з цього приводу.

"ЄС не вимагає. Ми розуміємо, що у Молдови своя специфічна ситуація, і не завжди було можливо приєднуватися до тих чи інших кроків. Від країн-кандидатів очікують, що вони будуть поступово наближати свою зовнішню політику до політики ЄС. Чіткої вимоги немає, але ми будемо раді бачити, що Молдова зможе приєднуватися до тих чи інших санкцій", — повідомив Мажейкс.

Нагадаємо, після отримання статусу кандидата на вступ Молдова заявила, що збирається ввести обмеження проти Росії на манер ЄС. За словами офіційного представника держави, це допоможе закінчити війну і наблизити мирні переговори.

У РФ відреагували на такий крок Молдови. Заступник Голови Ради безпеки Російської Федерації Дмитро Медведєв пригрозив припинити експорт енергетичних та інших ресурсів в країну, а також згадав про російських громадян в Придністров'ї.

А ось від Сербії Європарламент зажадав приєднатися до санкцій проти Росії та Білорусі. Цю умову необхідно виконати для вступу держави до ЄС.

Війна Російської Федерації проти України

24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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