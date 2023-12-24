Грант Шаппс "на пальцях" пояснив, чому поставки зброї Україні – це не благодійність.

Світ "лунатично" крокує в автократичну епоху, і в таких умовах Захід "не може дозволити собі" програти війну в Україні. Про це заявив міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс в інтерв’ю The Sunday Times.

Так, британський міністр висловив занепокоєння "втомою" від підтримки України, що спостерігається по обидва боки Атлантики, а також подіями на Близькому Сході.

"Нам загрожує небезпека лунатично увійти в епоху, коли ми дозволимо диктаторським автократам взяти гору, і це неймовірно небезпечно. Майже немає ціни, яку ми не повинні були б сплатити сьогодні, щоб цього не сталося завтра", – попереджає Шаппс.

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Шаппс стверджує, що витрат на оборону на Заході, в тому числі у Великобританії, недостатньо, щоб відбити загрозу відродження Росії. На його думку, час усвідомити, що копійчані оборонні бюджети останніх десятиліть тепер є неможливими – фінансування оборони потрібно різко збільшувати.

При цьому Шаппс переконаний, що військова підтримка України є життєво необхідною частиною оборонної стратегії Заходу.

"Ми повинні чітко ставитися до цього питання. Надання підтримки Україні – це не якась благодійність. Я знаю, що це часто називають даруванням… але насправді це в наших власних інтересах", – наголосив міністр.

На його переконання, якщо Захід дозволить Путіну виграти цю війну, тоді наслідки будуть "неймовірно важкими" не лише для Європи, але й для решти світу.

"Ми знаємо, що відбувається, коли диктатори марширують Європою. Ми знаємо, що відбувається, коли інші дивляться на слабкість або те, що вони вважають слабкістю. Тому ми буквально не можемо дозволити собі не виграти цю війну", – каже Шаппс.

Проблема із західною підтримкою України

Як писав УНІАН, Євросоюз не може впоратися із виконанням власного ж зобов’язання передати Україні 1 мільйон артилерійських боєприпасів до березня наступного року. Європейським виробникам не вистачає потужностей та витримки, аби не відволікатися на комерційні замовлення від третіх країн.

Тим часом США готуються оголосити про останній пакет військової допомоги Україні. Раніше виділені на це кошти вичерпано, а нову програму для фінансування поставок зброї Україні американський Конгрес не може ухвалити вже понад три місяці.

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