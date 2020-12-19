Пожежа у лікарні Туреччини - кількість жертв збільшилась / aa.com.tr
Кількість жертв пожежі в лікарні в турецькому місті Газіантеп зросла до дев'яти.
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Про це в соціальних мережах повідомив міністр охорони здоров'я Туреччини Фахреттін Коджа, передає агентство «Анадолу».
Міністр підкреслив, що сумна подія, яка сталася в лікарні через поломку кисневого апарату, засмутила всіх.
«Кількість жертв зросла до 9. Постраждалих доставили в довколишні лікарні», - написав Коджа.
Що трапилось
- Займання сталося через поломку кисневого апарату у відділенні інтенсивної терапії для хворих з коронавірусом у лікарні університетського госпіталю Газіантепа. Пацієнтів лікарні, які лікувались від COVID-19, було переведено до інших медичних установ.
- Поліція проводить розслідування події.
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