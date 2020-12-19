Кількість жертв пожежі в лікарні в Туреччині зросла до дев'яти

Займання сталося у відділенні для хворих з коронавірусом через поломку кисневого апарату.

Кількість жертв пожежі в лікарні в турецькому місті Газіантеп зросла до дев'яти. Читайте такожУ Польщі різко погіршилося ставлення населення до церкви Про це в соціальних мережах повідомив міністр охорони здоров'я Туреччини Фахреттін Коджа, передає агентство «Анадолу». Міністр підкреслив, що сумна подія, яка сталася в лікарні через поломку кисневого апарату, засмутила всіх. «Кількість жертв зросла до 9. Постраждалих доставили в довколишні лікарні», - написав Коджа. Що трапилось Займання сталося через поломку кисневого апарату у відділенні інтенсивної терапії для хворих з коронавірусом у лікарні університетського госпіталю Газіантепа. Пацієнтів лікарні, які лікувались від COVID-19, було переведено до інших медичних установ.

Поліція проводить розслідування події. Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram Автор: Тамара Отовська

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